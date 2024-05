A qué hora y cómo ver EN VIVO desde México a Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Emilia-Romaña de F1

Great to be back in Imola. Today was about honoring Ayrton Senna and Ratzenberger. Thanks to Seb for organizing this.



Es genial estar de vuelta en Imola. Hoy se trató sobre rendir tributo a Ayrton Senna y Ratzenberger. Gracias a Seb por organizar esto.#ForeverSenna #SP11 pic.twitter.com/LCL7pevdbf