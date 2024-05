A qué hora y cómo ver EN VIVO desde México a Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco de F1

El domingo 26 de mayo se corre el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, una de las citas históricas del Gran Circo, en donde el piloto mexicano Sergio Checo Pérez buscará conseguir puntos que le permitan seguir en la pelea por los primeros lugares del campeonato mundial de conductores.

Con futuro incierto y luego de un fin de semana desastroso en Imola, Checo regresa a las pistas para intentar retomar el nivel en el volante de su RB20. La cita pasada el piloto nacido en Guadalajara quedó fuera del podio al culminar la carrera en Italia en el octavo puesto.

Checo buscará dejar sus temas contractuales con Red Bull fuera de la pista, para enfocarse en sumar puntos que le permitan recortar distancia con Max Verstappen y Charles Leclerc, primero y segundo en el mundial de pilotos, respectivamente.

Checo Pérez en el GP de Miami de la F1 Foto: AP

¿Dónde y a qué hora ver el GP de Mónaco de F1?



El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 se realiza desde el viernes 24 de mayo hasta el domingo 26 de mayo. Checo Pérez llega como tercer lugar en el campeonato de pilotos con 107 puntos.

P1 | 24 de mayo | 05:30 horas, tiempo del centro de México

P2 | 24 de mayo | 09:00 horas, tiempo del centro de México

P3 | 25 de mayo | 04:30 horas, tiempo del centro de México

Clasificación | 25 de mayo | 08:00 horas, tiempo del centro de México

Carrera |26 de mayo | 07:00 horas, tiempo del centro de México

Checo Pérez revela su futuro inmediato con Red Bull

El volante originario de Guadalajara, Jalisco, aseguró que todavía no ha firmado su renovación con el equipo austriaco. Sin embargo, dejó en claro que eso no es impedimento para que su mente esté enfocada en la cita de este domingo en el Circuit de Mónaco.

"Aún no se ha firmado nada. De todas formas, ahora mismo no me centro en mi contrato, sino principalmente en este fin de semana. Lo más importante ahora no es pensar en dos años, en uno o en tres. Se trata de este fin de semana del sábado, ese es mi enfoque total", dijo al respecto Checo Pérez en declaraciones compartidas por Motorsport.

En alusión al Gran Premio de Mónaco, Checo Pérez aseguró que su objetivo es tener un mucho mejor desempeño que el del pasado fin de semana en la carrera de Emiia-Romaña, en la que solamente sumó cuatro puntos después de terminar en la octava posición.

"Es importante en mi temporada reducir esos días malos y entonces será un gran año, porque creo que estoy en una gran forma y estoy realmente contento y competitivo con el coche. Sí, no hay ninguna razón por la que no podamos mantener el impulso", remarcó el piloto de Red Bull.

En declaraciones del mismo tema a Fox Sports, Checo Pérez admitió que mientras no renueve su contrato con Red Bull está abierta la posibilidad de que se sume a cualquier otra escudería, sin especificar cuál.

"Siempre lo he dicho: ‘Hasta que no tienes algo firmado en la Fórmula 1, todo es una opción‘, ahora el enfoque es este fin de semana. Estamos en una etapa de la temporada en la que no hay mucha energía para pensar en cosas externas", aseveró el corredor jalisciense.

aar