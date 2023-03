Ignacio López Tarso y su increíble relación con el boxeador Raúl "Ratón" Macías

El actor Ignacio López Tarso murió a los 98 años luego de estar hospitalizado varios días debido a una neumonía y tras el fallecimientos salieron a la luz innumerables anécdotas del artista, una de ellas sobre su increíble relación con el boxeador Raúl "Ratón" Macías.

En una entrevista realizada en 1969 con Miguel Reyes Razo, López Tarso recordó su conexión con el "Ratón" Macías, que se remonta a un terrible accidente en el que se fracturó la columna vertebral luego de una caída en California, Estados Unidos.

"El doctor Velasco Zimbrón, que era un traumatólogo y ortopedista muy famoso, me operó. Su celebridad alcanzó a un boxeador conocido como "Ratón" Macías. Peleó en Estados Unidos con un boxeador de raza negra. Billy Peacok. Aquel negrazo le dio un golpe de tal fuerza que le fracturó el maxilar. Velasco Zimbrón lo intervino", narró el primer actor.

Ignacio López Tarso fue un gran actor, una de las estrellas dentro del cine de oro mexicano, siendo su papel más entrañable el de Macario, en la película inmortal de Roberto Gavaldón.

"Velasco Zimbrón me operó y me remitió a permanecer varios meses acostado en una tabla muy dura. Ahí postrado recibí un regalo de mi prima Clara. Un libro de poesía de Xavier Villaurrutia, quien me cambió todo. Hasta el nombre: Yo soy Ignacio López y López...

Dar con la vida del rabino Saulo de Tarso me inspiró. Entré a clase y exclamé ante mis compañeros: a partir de hoy, yo me llamó Ignacio López Tarso. He sido muchos y soy el mismo. Ignacio López Tarso", termina la anécdota.

