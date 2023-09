Jenni Hermoso arremete contra la nueva entrenadora de España; "¿defenderme de qué o de quién?"

Inició una nueva era en la Selección Española Femenil con la primera convocatoria de Montse Tomé, quien realizó polémicas declaraciones sobre Jennifer Hermoso, quien respondió a las palabras de la entrenadora de La Roja en redes sociales.

En una rueda de prensa, Tomé explicó que conversó con Hermoso y se decidió no convocarla. "Hemos creído que la mejor manera de protegerla es así. Contamos con Jenni”, dijo la nueva entrenadora de España.

Hermoso, jugadora del Pachuca Femenil de la Liga MX, lanzó un comunicado en sus redes sociales en donde a modo de pregunta comentó: "¿Protegerme de que?¿O de quién?”.

El comunicado de Jenni Hermoso Foto: X de Jenni Hermoso

"Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma REF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas", comienza la declaración de Hermoso.

Montse Tomé citó a 15 de las campeonas del mundo a su plantel para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, el primero contra Suecia este viernes y luego con Suiza el 26 de septiembre. Las jugadoras convocadas que no asistan a La Roja podrían tener consecuencias, pues la legislación deportiva española las obliga a acatar las convocatorias a los equipos nacionales.

Al respecto Hermoso escribió: "Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo".

La lucha de las jugadoras españolas comenzó desde el beso no consentido que Hermoso recibió por parte del expresidente de la Federación Española Luis Rubiales, quien en un principio se negó a dimitir de la RFEF. La polémica por el beso provocó una crisis institucional y avergonzó la imagen del futbol español, además de la eventual renuncia de Rubiales.

"Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la REF", añade la delantera de las Tuzas de la Liga MX Femenil.

Un total de 39 futbolistas, incluyendo 21 de las 23 que conquistaron el Mundial el mes pasado, firmaron previamente una declaración en la que se niegan jugar con la selección hasta que se cumplan con una serie de demandas por cambios en las estructuras del futbol femenino.

Montse Tomé, la nueva entrenadora de la selección femenina de España, durante su presentación en la sede de la federación nacional Foto: AP

Luego del beso de Rubiales a Hermoso las jugadoras españolas se unieron y reclamaron cambios dentro de la Federación, además que la renuncia del dirigente no ha sido suficiente, pues las futbolistas insisten que no todas sus demandas han sido cumplidas.

"También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme", termina el comunicado de Hermoso.

La entrenadora Montse Tomé, quien durante el reciente Mundial Femenil se desempeñó como auxiliar del extécnico Jorge Vilda, no aclaró si Hermoso habría pedido no ser convocada.

aar