Jorge Capetillo, el entrenador detrás del éxito de Brandon Moreno

Jorge Capetillo, nativo de Guadalajara, Jalisco, comanda el Capetillo Boxing Gym, gimnasio de boxeo ubicado en Las Vegas, Nevada, lugar en el que entrena a pugilistas profesionales como Tyson Fury y en donde se gestó el golpe con el que Brandon Moreno derrotó a Deiveson Figueiredo en una tetralogía histórica dentro de la UFC.

Con un alargado gancho de izquierda, el peleador mexicano ganó por segunda vez el campeonato de peso mosca de UFC. El poderoso golpe de Moreno, que le cerró el ojo a Figueiredo y le fracturó la nariz, se estuvo entrenando durante un año en el gimnasio de Jorge Capetillo, quien platicó en exclusiva con La Razón sobre la hazaña de su pupilo en la cuarta pelea ante el Deus Da Guerra (Dios de la Guerra).

“Ahora estuvo un poquito más paciente, con más experiencia, esperando al contragolpe. El gancho yo se lo abrí. Le dije que había diferentes tipos de ganchos, dependiendo de la distancia en la que estábamos y que había que trabajar bastante ese gancho para poderlo desarrollar, fortalecer y fue lo que estuvimos haciendo todo el año. El mismo gancho, el mismo gancho. Cuando se usó, llegó a donde tenía que llegar, cortó e hizo daño”, explicó.

Un año completo de trabajo duro que se vio recompensado en el evento UFC 283, con Brandon Moreno derrotando por nocaut técnico a su más grande rival en el deporte, siendo el único de los dos que durante las cuatro peleas pudo finalizar al otro. La primera pelea terminó en empate; la segunda el mexicano la ganó por sumisión; la tercera fue decisión en favor de Figueiredo. Todas con título de por medio.

“Nosotros vamos buscando los dos primeros nudillos, ésos son los que aterrizan sobre el oponente y Brandon lo reventó (a Deiveson). Tiene que darle la vuelta al gancho, hacer que caiga de arriba hacia abajo, pero son los dos primeros nudillos los que lastiman en ese tipo de gancho y es lo que estuvimos trabajando, por eso se abre la mano, porque golpea con el nudillo”, profundizó el coach de boxeo sobre el golpe ganador.

Jorge Capetillo conoció a Brandon Moreno por Masio Fullen (peleador de MMA y amigo de Moreno). El entrenador y el tijuanense tienen ya “un año trabajando juntos”, siendo la pelea ante Kai Kara-France, por el título interino de peso mosca en UFC 277, la primera vez que Capetillo estuvo en la esquina del Assassin Baby.

Gráfico

El entrenador de boxeo de Moreno no pudo estar en el combate ante Figueiredo el pasado 21 de enero, debido a “unos compromisos grandes en Las Vegas. Tenía cosas que hacer con Andy Ruiz y estaba programado con tiempo, por eso no me fue posible ir a Brasil”.

El Bebé Asesino libró cuatro batallas épicas con el “Dios de la Guerra”, quien durante mucho tiempo dominó la división mosca, hasta que el nacido en Tijuana lo destronó dos veces, pero detrás hubo que regresar a los fundamentos boxísticos, que en México han dado grandes glorias como Julio César Chávez.

“Tuvimos que corregir desde el fundamento de pies, manejar más distancia, alargar un poquito más los golpes, porque siempre se aventaba mucho al frente (Brandon) y lo estaban contragolpeando bastante”, precisó Capetillo, quien no se equivocó y aprovechó el alcance de 1.78 m de Moreno.

Que el boxeo haya sido tan fundamental para reconquistar el título mundial fue “algo especial” para Capetillo, quien además de entrenar a pugilistas como Tyson Fury (campeón CMB de peso completo), Andy Ruiz, Jorge Linares y Jessie Magdaleno, funge como cutman profesional.

Si bien antes de la unión entre Brandon Moreno y Jorge Capetillo, el peleador de MMA de Tijuana ya había ganado por primera vez el título de la UFC, el coach de boxeo le ayudó al “Assassin Baby” a ganar el oro interino y posteriormente a unificar cetros, para ser hoy por hoy el mejor peso mosca dentro de la compañía y del mundo.

“Me sentí supercontento de poder ver el trabajo de un año repetitivo en tiempo real, es una bendición muy grande, una alegría en mi corazón y me siento feliz. Me siento muy honrado de poder ser parte de este tremendo equipo de entrenadores, ser parte de esta familia es muy especial y el poder aportar mi granito de arena y sobre todo en el boxeo, que es la gloria de México. Ver cómo el boxeo le aporta a las MMA es muy especial”, finalizó Capetillo.