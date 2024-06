José Ramón Fernández y la peor noticia que le pudo dar a sus fanáticos: "Me duele, pero la vida es así"

José Ramón Fernández, pionero del periodismo de deportes en México, admitió con nostalgia que su retiro de los medios de comunicación se avecina. El actual integrante de ESPN está consciente de que cerrar ciclos forma parte de la vida.

"Ya se aproxima mi retiro, lo sé perfectamente. Me duele, pero la vida es así. Llega un momento en el que estoy bien, tengo memoria corta, no tengo enfermedades, esas y las pasé cuando trabajaba con Ricardo Salinas, que es muy difícil. Ahora me encuentro muy bien, estoy trabajando en ESPN y posiblemente en poco tiempo esté despidiéndome", reconoció Joserra en charla con Roberto Gómez Junco, uno de sus compañeros en ESPN.

Con más de 50 años de trayectoria en el medio, José Ramón Fernández hizo énfasis en que en ESPN no tiene sobre sus espaldas la toma de muchas decisiones que tomaba cuando estaba en Imevisión/TV Azteca.

"No tienes el peso encima de las decisiones, las toma Armando Betis, que es un buen tipo y nos hicimos amigos; con ESPN viajamos a China a los Juegos Olímpicos, hemos viajado a la Champions y a muchos otros lugares", mencionó el periodista de 78 años de edad.

En la misma charla, Jose Ramón Fernández criticó el comportamiento de los analistas en las mesas de debate de los programas deportivos, al asegurar que varios de ellos consisten en ver quién le grita más a su colega.

"Ha empeorado, porque antes se producía más, tenías talentos y hacías cosas que le gustaban a la gente. Las mesas de debate se han convertido en otra parte en los famosos esos, a ver quién grita más o menos, quién sabe más o menos", externó al respecto el comunicador originario de Puebla.

La trayectoria de José Ramón Fernández en los medios

José Ramón Fernández comenzó su andar en los medios de comunicación en 1970 en un canal de televisión local en su natal Puebla que era propiedad de Televisión Independiente de México.

En 1972 trabajó durante seis meses en Telesistema Mexicano (Actualmente Televisa), pero al año siguiente fue buscado por Canal 13 con la propuesta de hacer un programa deportivo y así fue como nació DeporTV.

Cuando Imevisión se convirtió en TV Azteca en 1993, Joserra inició el programa de debate 'En Caliente' y tres años más tarde fue nombrado vicepresidente deportivo del canal e ingresó al consejo directivo de la empresa.

Problemas de salud en el 2006 lo orillaron a dejar la conducción y su puesto como director general del área de deportes en TV Azteca, a donde volvió meses después, pero en septiembre del 2007 salió de la televisora para sumarse a la cadena ESPN, donde se reencontró con David Faitelson, Carlos Albert, Rafa Puente y Ciro Procuna, entre otros comunicadores o exfutbolistas con los que ya había trabajado en la televisora del Ajusco.

EVG