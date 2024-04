David Faitelson le dice “pin… entrenador fracasado” a Rafa Puente, él le responde y todo se sale de control en programa en vivo (VIDEO)

David Faitelson y Rafa Puente Jr. se hicieron de palabras durante una emisión del programa 'Línea de 4' de TUDN por un debate en torno al duelo de semifinales de Concachampions entre América y Pachuca.

El conflicto comenzó luego de que el director técnico comentó que la carrera del periodista de basa en "hacer show", aseveración que molestó mucho al comunicador, quien llamó "entrenador fracasado" al hijo de Rafa Puente.

"A mí no me puedes decir que hago show, porque yo soy un periodista y me debes tener respeto en ese sentido. Me estás diciendo que es estéril todo lo que hago. Pero ¿quién lo dice?, con todo respeto, ¿un pinche entrenador fracasado? Tú sabes atacar, pero no sabes defender. ¿Quién lo dice?, ¿Quién es Rafa Puente?", señaló enojado David Faitelson.

"Un pinche entrenador fracasado, pero que sabes qué, que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente piensa y no te dice", contestó Rafa Puente Jr. ante los ataques del experimentado periodista.

La acalorada discusión entre ambos no terminó ahí, pues posteriormente David Faitelson le recordó al extimonel de Pumas que ya le ha dicho de frente lo que piensa de él como director técnico.

"Yo también te digo a la cara que tú no sirves como entrenador", dijo Faitelson, ante lo que Rafa Puente Jr. le echó en cara que él sí tiene congruencia y aseguró que esa palabra no está en el diccionario del veterano periodista.

No es la primera pelea entre Faitelson y Puente Jr.

Los roces entre David Faitelson y Rafa Puente Jr. no son nuevos, pues el mes pasado también tuvieron un intenso debate en 'Línea de 4', de igual manera con el América de por medio.

"Te voy a decir una cosa: no me faltes al respeto. Tú me estás diciendo que yo manipulo o que cambio la información. Ataca lo que estoy diciendo y no me ataques a mí", le dijo en aquella ocasión el periodista al entrenador.

Esa vez no estaban ambos en el estudio, ya que David Faitelson hizo un enlace desde el Estadio Azteca después del juego en el que América se impuso 2-0 a Tigres en la Jornada 11 de la Liga MX.

¿A qué equipos ha dirigido Rafa Puente Jr.?

La carrera de Rafa Puente Jr. como director técnico ha sido muy corta. Su primera aventura en el banquillo fue a cargo de Lobos BUAP entre el 2016 y el 2018. En el 2017 guió al club al ascenso a la Liga MX.

Pero después de su paso por el equipo poblano, las cosas fueron a menos para el también actor, quien en el 2018 tomó las riendas del Querétaro, donde ganó 11 de 31 duelos dirigidos hasta el 2019.

El Atlas le dio la oportunidad en el 2020, pero de nueve cotejos en los que asumió el cargo solamente ganó uno y perdió siete en el club en el que ha vivido su momento más efímero.

La más reciente oportunidad de Rafa Puente Jr. en el timón fue con los Pumas de la UNAM el año pasado. Luego de 13 cotejos con los felinos, su saldo fue de apenas tres victorias, dos empates y ocho descalabros.

