Liga MX: ¿Rafa Puente Jr. responsabiliza a la directiva de Pumas de su fracaso?

En una reciente emisión de TUDN, Rafael Puente Jr., exentrenador de Pumas y actual analista, expresó su descontento con la directiva de la UNAM, argumentando que durante su gestión no contó con el respaldo económico necesario para reforzar el plantel, en contraste con Antonio Mohamed.

El técnico mexicano fue destituido de su cargo hace casi un año y comparó las condiciones en las que trabajó con las que tuvo el estratega argentino en el Apertura 2023 de la Liga MX. Durante su mandato, el equipo auriazul no logró destacar, terminando el Clausura 2023 en el puesto 16 con apenas 11 puntos.

"Lo digo con toda franqueza y tal cual fue. En Pumas no hubo forma de que me pudieran traer un refuerzo de la Liga de Expansión porque no había presupuesto", señaló Puente Jr.

El comunicador expresó su sorpresa al ver que tras su salida, la directiva tuvo recursos para fichajes como Lisandro Magallán, Nathan Silva, Rodrigo López, Robert Ergas, Cristian Tabó y el 'Toro' Fernández, quienes se convirtieron en indispensables bajo la dirección del 'Turco'.

"Perdón, pero aquí, en China, Alemania y en Rusia, un plantel con seis incorporaciones cambia por completo, porque además de esos seis, cinco titulares indiscutibles", expresó el especialista deportivo.

Rafael Puente Jr. dejó claro que desde su perspectiva, la llegada de nuevos jugadores fue determinante para los resultados del equipo, en comparación con su propia gestión.

Michel González no brilló con Pumas y dirigirá en Arabia

A través de las redes sociales, se confirmó que Michel González será el director técnico en el club Al-Qadsiah de la segunda división de Arabia Saudita; este equipo se destaca como uno de los mejores en su categoría.

La noticia sigue al cese de Michel González en su anterior cargo el pasado 3 de abril de 2023, cuando concluyó su paso por el Olympiacos de Grecia. Su desempeño en tierras griegas no cumplió con las expectativas, lo que marcó el fin de su ciclo en Europa y abrió las puertas a un nuevo capítulo en su carrera.

Con una trayectoria que incluye experiencias en México, España y Grecia, Michel González. Su tiempo al frente de los Pumas en México fue breve, dirigiendo al equipo en los torneos de Apertura 2019 y Clausura 2020.

Durante su gestión con los felinos, Michel logró 13 victorias, 10 empates y 11 derrotas. En el Apertura 2019, el equipo finalizó en la posición 13, mientras que en el Clausura 2020, su salida se produjo antes de la fase final del torneo.

