Juegos Panamericanos 2023: Yareli Salazar y Antonieta Gaxiola, tristes por perder el oro tras decisión de jueces

Las ciclistas mexicanas Yareli Salazar y Antonieta Gaxiola tuvieron este viernes sentimientos encontrados con la medalla de plata que obtuvieron en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Los jueces colombianos les quitaron un sprint a Salazar y Gaxiola en la prueba de madison tras una accidental caída de Antonieta, lo que eventuelmente derivó en que Colombia se quedara con la presea dorada y México con la de segundo lugar.

“La cuestión fue que me caí y no me acuerdo, creo que me desmayé. Después gané unos sprints, Yareli también y nos pudimos reponer bien después del percance. Recuerdo cómo me tiraron, porque no fue de adelante, porque lo hubiera esquivado, sino que una venezolana me llegó por atrás de lado, ella se cayó y me tiró. Después yo estaba en el piso y cuando me di cuenta de eso me levanté rápido y me subí a la pista, porque no sabía cuántas vueltas habían pasado”, narró Gaxiola acerca del momento de su caída.

Pese a esta situación, Antonieta se dijo contenta por su desempeño y el de Salazar, al tiempo que dejó claro que rendirse y abandonar la carrera no era opción y que ya piensa en sus próximo objetivos.

“La adrenalina y todo, no es opción abandonar una carrera, no es opción quedarse tirada. Queremos preparar el ciclo olímpico, falta poco para que se cierre la clasificación y queremos hacer lo posible por estar ahí, dentro de las mejores del mundo”, ahondó Gaxiola.

Salazar asegura que ella y Antonieta eran el mejor equipo

Dolida por la decisión de los jueces, Yareli Salazar resaltó que tanto ella como Antonieta Gaxiola llegaron lo mejor preparada posibles para colgarse el oro en la prueba de madison de los Juegos Panamericanos 2023.

“Veníamos muy fuertes para esta prueba, nos preparamos muchísimo durante mucho tiempo, estábamos muy consolidadas Antonieta y yo y empezamos con mucha paciencia esta competencia. Empezamos poco a poco ganando sprints, ganando confianza, mostrando nuestra superioridad y desafortunadamente los jueces nos quitaron un sprint en el que yo quedé delante de Colombia y eso hizo que empatáramos y después en el último sprint Colombia nos pasó”, subrayó.

La ciclista originaria de Culiacán, Sinaloa, afirmó que pese a quedarse con el segundo lugar, Antonieta y ella demostraron a lo largo de la competencia que eran el mejor equipo.

“Estamos tristes por la decisión de los jueces, pero también felices porque lo dimos todo y demostramos que éramos el mejor equipo”, concluyó.

