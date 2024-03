“Juntas debemos cerrar brechas; la lucha de las mujeres es permanente”

Este viernes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un momento para recordar la lucha que a lo largo de décadas han emprendido las mujeres en todos los ámbitos, entre ellos el deporte, área en la que en México una de las principales líderes es María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM) desde 2021.

Primera mujer presidenta en la historia del organismo, la exclavadista aseguró que en conjunto las féminas deben continuar cerrando brechas y rompiendo paradigmas, al tiempo que resaltó la importancia de realizar esta lucha en conjunto con los hombres.

“La lucha de las mujeres es permanente, no va a ser nunca fácil hasta entrar a un verdadero momento de igualdad, que lo veo difícil, pero las mujeres tenemos que seguir caminando, rompiendo paradigmas, abriendo espacios, cerrando brechas y no hay de otra más que agarrarnos todas de la mano, pero también hacer un gran equipo con los hombres, porque no podemos ni unos ni otros solos, necesitamos hacer un esfuerzo en comunión”, remarcó Marijose Alcalá en exclusiva con La Razón.

La titular del COM recordó el machismo y el complicado contexto en el que desarrolló su carrera como clavadista, en una época en la que no había herramientas para que la mujer levantara la voz ante casos de bullying o acoso. Sin embargo, considera que las atletas de la actualidad enfrentan un camino más allanado, aunque la batalla es larga.

“Fui criada bajo un contexto de machismo en general y era muy complicado, porque no había las herramientas que ahora tenemos las mujeres para señalar los temas complicados como acoso sexual, casos de bullying, para decir lo que pensábamos o estábamos pasando. En mi época de un 100 por ciento nosotras nos enfrentábamos a un 90 por ciento, ahora las atletas enfrentan entre un 60 y 65 por ciento de machismo; el camino de la mujer todavía es largo, pero ya no es tan complejo como antes”, profundizó Alcalá Izguerra.

Marijose hizo énfasis en nuevos desafíos como los atletas transgénero, un tema que además de importante considera de mucho cuidado al hacer alusión del mismo para no herir susceptibilidades.

“Creo que es diferente lo que estamos viviendo las mujeres, ahora también nos enfrentamos a nuevos retos como el hecho de cómo no perder las batallas ante luchas en las que tenemos que levantar la voz. Nosotros somos incluyentes, pero ahorita estamos en una batalla con el tema de los transgénero, son nuevas luchas que tienen cierta sensibilidad, porque tienes que usar cierto lenguaje, no ofender. Antes si te decían ‘lloras como niña’ no lo sentías ofensivo, pero ahora sí”, subrayó.

En alusión a los poco más de dos años que tiene al frente del COM, María José Alcalá asegura que no se ha sentido minimizada en su labor por el hecho de ser mujer.

“No siento una diferencia en cuanto a que mi voz sea escuchada al determinar acciones. Podría ser que al principio de mi gestión no se sintiera con tanta firmeza, pero no he sentido ese vacío de por el simple hecho de que ser mujer no se pueda mejorar o que se me condicionara para poder tener resultados”, aseveró.

Árbitra pitará en Liga MX después de 20 años

Mañana, Katia Itzel García hará historia al convertirse en la primera árbitra central en un partido de Liga MX después de 20 años de que dicha oportunidad recayó en Virginia Tovar.

La Comisión de Árbitros designó a la originaria de la Ciudad de México para que sea la encargada de impartir justicia en el duelo de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2024 entre Pachuca y Querétaro, mismo que se llevará a cabo este sábado 9 de marzo en la cancha del Estadio Hidalgo, justo un día después del Día Internacional de la Mujer.

Katia Itzel García, de 31 años de edad, comenzó su carrera en el arbitraje en el 2015 como amateur y un año después dio el salto al profesionalismo. Es silbante internacional con gafete FIFA y recientemente tuvo participación en la Copa Oro W, además de que el año pasado estuvo en la Copa Mundial Femenil que se celebró en Australia y Nueva Zelanda.

Katía García, durante un partido de la Copa Oro W. Foto: Mexsport

La silbante mexicana también tiene experiencia en partidos de la Liga MX Femenil y en encuentros correspondientes a competencias de la Concacaf.

En el cotejo del sábado entre Tuzos y Gallos Blancos en la cancha del Hidalgo, Katia Itzel García estará acompañada por Alberto Morín y Erick Durón como asistente uno y asistente dos, de manera respectiva.