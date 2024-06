Kun Agüero anuncia su regreso al futbol profesional: "No voy a decir qué club, pero eso está en camino"

El exjugador argentino Sergio 'Kun' Agüero anunció durante una transmisión en su canal de streaming que está contemplando regresar al ámbito del futbol profesional, después de una pausa de tres años desde su retiro en el FC Barcelona; esta vez desde otra perspectiva.

Tras su paso por la Kings League y tener participación en torneos amateur, el astro argentino levantó ciertas especulaciones sobre su posible regreso vistiendo la camiseta del Club Atlético Independiente, aunque ahora como directivo.

La realidad es que estoy pensando que me voy a meter en un club de futbol, como dueño

Sergio 'Kun' Agüero

"No voy a decir qué club, pero creo que está en camino eso. Me gusta poder administrar, ayudar al club, progresar y armar un buen equipo, un buen staff. Me gusta más poder ver que un club crezca bien", explicó el exdelantero.

Sin embargo, la decisión del exjugador albiceleste podría estar limitada en su tierra natal, pues la legislación en Argentina actualmente prohíbe la adquisición de clubes afiliados a la Asociación del Futbol Argentino mediante la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Este hecho ha llevado a muchos inversores a buscar alternativas en otros países de la región, como Chile, Uruguay, Brasil y Colombia, donde las SAD son permitidas. Además de estos, también podría tener su futuro en México o Estados Unidos, esta última opción podría ser atractiva, considerando su historia y la viabilidad de su modelo de negocio.

Kun Agüero niega volver a jugar como profesional

Debido a los rumores recientes sobre su posible regreso a las canchas, Sergio Agüero, aclaró que no tiene planes de volver al futbol profesional, desmintiendo específicamente los rumores que lo vinculaban con un regreso al club de sus inicios, Independiente de Avellaneda.

El exfutbolista se retiró del FC Barcelona en octubre de 2021 por problemas cardíacos durante un partido contra el Alavés. Luego de comentarios positivos de su cardiólogo respecto a su salud, la afición se ilusionó con el retorno del argentino.

Para apagar las emociones, el exjugador de 35 años utilizó su canal de Twitch para poner fin a las especulaciones. Explicó que, si bien su estado de salud es favorable, volver requeriría realizar una serie de estudios médicos exhaustivos para asegurar su capacidad física de competir al nivel profesional.

