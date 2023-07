Leagues Cup 2023: Paco Palencia arremete contra Chivas y le da un golpe de realidad (VIDEO)

Las Chivas debutaron contra el Cincinnati en la Leagues Cup, pero el partido se suspendió por una tormenta eléctrica en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Al momento de la interrupción del juego el Rebaño perdía 2-0, lo que provocó que fueron señaladas por Paco Palencia.

Paco Palencia, exjugador del Club Deportivo Guadalajara, fue invitado a un show de análisis en Fox Deportes y aseguró que las Chivas son un equipo que "no es top, top, top".

"Yo quiero mucho a Chivas, pero desde el año pasado yo decía que Chivas no era lo que es, ni los resultados que ha mostrado. Yo siempre he dicho que Chivas no es top, top, top", dijo el también director técnico.

Todo comenzó porque en el mismo programa jugador fue cuestionado por el accionar del Rebaño Sagrado por Cesilio de los Santos, exjugador del América quien comentó: "El América equipo top. Chivas, si no empieza a llover Paquito, se come cuatro o cinco".

¿Cuándo se reanuda el juego de Chivas en Leagues Cup?

La Leagues Cup dio a conocer que el partido del Grupo F entre Chivas y Cincinnatti se reanudará este viernes 28 de julio a las 12:00 horas tiempo del centro de México, luego de que se suspendiera al minuto 59 a causa de una tormenta eléctrica en el TQL Stadium.

Al momento de la suspensión, el cuadro de la MLS ganaba 2-0 con un doblete del delantero mexicoestadounidense. Brandon Vázquez, gracias a sus tempraneros goles a los minutos 2 y 8.

Futbolistas de Chivas abandonan la cancha del TQL Stadium tras la suspensión del duelo de la Leagues Cup contra Cincinnati. Foto: Mexsport

La idea original era que el cotejo de la segunda jornada de la Leagues Cup entre Chivas y Cincinnatti se reanudara a las 21:15 horas tiempo del centro de México, pero la lluvia en la ciudad de Ohio lo impidió.

El Comité Organizador de la Leagues Cup y las autoridades del TQL Stadium tuvieron una larga reunión en la que tomaron la decisión de que el cotejo entre el subcampeón de la Liga MX y el club de la MLS se reanude este viernes con los 31 minutos restantes por la seguridad de los futbolistas.

