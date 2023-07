Leagues Cup: Hasta los calzones le robaron; jugadores del Cruz Azul le piden de todo a Messi

Lionel Messi debutó con el Inter Miami en el partido inaugural de la Leagues Cup contra Cruz Azul, el cual ganó el equipo de la MLS gracias a un agónico gol suyo de tiro libre.

Haber jugado contra el considerado mejor futbolista del mundo generó mucho emoción en algunos integrantes de La Máquina, entre ellos los también argentinos Augusto Lotti y Carlos Rotondi, quienes en redes sociales publicaron una foto sosteniendo la playera de La Pulga.

La publicación causó la molestia de algunos exjugadores de Cruz Azul, como el goleador histórico Carlos Hermosillo, quien arremetió contra Lotti y Rotondi.

Foto: Tuit de Carlos Hermosillo

"Esta imagen es patética, perdieron contra el Inter Miami porque no supieron definir… Pero eso sí, felices con su camisa de Messi, ¡por favor! el jugador no tiene consciencia, no tiene respeto. ¡Es increíble, es una falta de respeto a tus compañeros y a la institución esta foto!", escribió el Grandote de Cerro Azul en Twitter.

Antes del encuentro entre Inter Miami y Cruz Azul en la Leagues Cup, Rotondi ya había manifestado su deseo por quedarse con la camiseta de Lionel Messi.

Celebridades asisten al debut de Lionel Messi en Miami

El debut de Lionel Messi con el Inter Miami fue un espectáculo que no quisieron perderse algunas celebridades como el basquetbolista LeBron James, quien asistió al DRV PNK Stadium para observar el cotejo de la Leagues Cup entre los de Florida y Cruz Azul.

Kim Kardashian llegó al estadio aproximadamente una hora antes de que iniciara el duelo. La acompañaba uno de sus hijos, quien vestía la camiseta del Inter Miami.

La extenista Serena Williams y la figura de la NBA, LeBron James, comparecieron también. El jugador de Los Angeles Lakers abrazó a Messi y conversó con él antes del encuentro.

¿Cuándo vuelve a jugar Messi con el Inter Miami?

Después de enfrentar al Cruz Azul en el arranque de la Leagues Cup, el Inter Miami y Lionel Messi volverán a la actividad la próxima semana.

El conjunto de Florida volverá a ser local en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale el próximo 25 de julio, cuando enfrente al Atlanta United en la segunda jornada de la competencia.

Cuatro días más tarde, el sábado 29 de julio, el Atlanta United y el Cruz Azul chocan en el desenlace del Grupo Sur 3 de la Leagues Cup.

EVG