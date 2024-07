Liga MX: André Jardine se iría del América para ser el salvador de Brasil

El técnico del América, André Jardine, ha despertado el interés de la Selección de Brasil gracias a su trabajo en el cuadro mexicano, en donde ha conseguido cuatro títulos y sido el equipo más constante en la Liga MX.

El desempeño de Jardine en Coapa no ha pasado desapercibido por la escuadra cinco veces campeona del mundo, que desde hace años no pasa por el momento momento y quedó de manifiesto en la Copa América 2024.

Sobre el real interés de Brasil por el técnico de las Águilas del América, el propio Jardine habló al respecto luego del partido de sus pupilos ante el Atlético de San Luis en la jornada 1 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

"Este bien trabajo que estamos haciendo aquí está llamando la atención de todos los clubes de Brasil, la propia Selección, lo bueno es apostar en un proyecto a largo plazo que es lo que me movió para venir a México y no estoy mirando nada que no sea América y este proyecto", dijo Jardine en conferencia.

El técnico André Jardine, centro abajo, celebra con los tres título que ha ganado con el América. Foto: X @ClubAmerica

Brasil no pasa por su mejor momento

A Brasil le urge un técnico que entregue mejores resultados que los obtenidos recientemente. El actual técnico, Dorival Júnior, no llenó las expectativas, pues la selección carioca quedó eliminada en los cuartos de final de la Copa América 2024.

Brasil perdió en penaltis ante Uruguay, que se instaló en las semifinales del torneo continental y de pasó incrementa la crisis en el cuadro penta campeón del mundo, que por el momento marcha quinto en las eliminatoria de cara al Mundial de 2026.

La Selección Brasileña, que en la pasada Copa del Mundo fue eliminada en cuartos de final ante Croacia, vive uno de los peores momentos de su historia, pues por primera vez perdieron un partido de eliminatoria mundialista como locales (ante Argentina).

André Jardine inicia el torneo mexicano con derrota

André Jardine y el bicampeón América debutaron con el pie izquierdo en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX después de sucumbir 2-1 frente al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en un duelo que comenzó ganando.

El yucateco Henry Martín inauguró la pizarra al minuto 5 con una excelsa definición por arriba del guardameta Andrés Sánchez para poner adelante a las Águilas.

El gusto le duró demasiado poco al América, que al 7' se vio alcanzado con el tanto de Mateo Klimowicz con un remate de zurda en el centro del área después de un pase de Luis Nájera.

