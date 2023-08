Liga MX: Este es el brutal sueldo que ganan por partido los árbitros mexicanos con gafete FIFA

En el mundo del futbol siempre se habla de los sueldos de los jugadores, pero poco se menciona el pago que reciben los árbitros, el cual también es alto y en la Liga MX no es la excepción, sobre todo aquellos jueces que tienen gafete FIFA.

A diferencia de otras ligas, los árbitros en México tienen altos sueldos, además de un extra. Aquellos jueces centrales que están registrados en la Comisión de Arbitraje y que no tienen gafete FIFA tienen salario fijo de 27 mil pesos mensuales.

Pero los que tienen la distinción del máximo ente rector del deporte a nivel mundial gozan de un sueldo base que va desde los 33 mil pesos, más una comisión que va de los 40 mil pesos por partido.

Por su parte, los árbitros asistentes ganan cerca de 25 mil pesos al mes. El cuarto encargado de impartir justicia recibiría 10 mil pesos como sueldo. Es por ello que tener gafete FIFA es una gran opción para los árbitros, además de participar en partidos internacionales.

El árbitro Fernando Hernández en un León vs América. Foto: Captura de pantalla

¿Cuándo regresa el Apertura 2023 de la Liga MX?

Con tres partidos se reanudará la actividad de la Liga MX el próximo 18 de agosto para dar paso a la Jornada 4, luego de que el Torneo Apertura 2023 se puso en pausa para darle lugar a la Leagues Cup.

León y Mazatlán disputarán el primer partido tras la reanudación del campeonato mexicano de Primera División, que se pausó el pasado 16 de julio, cuando finalizó la tercera fecha.

Para el viernes 18 de agosto también están programados los cotejos Puebla vs Atlético de San Luis y Pumas vs Toluca, este último en Ciudad Universitaria. Para el sábado 19 de agosto no hay cotejos programados, debido a que ese día se disputará la final de la Leagues Cup, en la que podrían estar Monterrey.

La Liga MX informó que el América volverá a las canchas el domingo 20 de agosto, cuando visite la cancha del Estadio Jalisco para medirse ante el Atlas. La actividad de la quinta jornada del Apertura 2023 se llevará a cabo a partir del martes 22 de agosto, cuando se realicen tres cotejos, destacando el cruce entre Chivas y Xolos en el AKRON.

Un día después, el miércoles 23, también están programados tres duelos, entre los que resaltan América vs Necaxa y Pachuca vs Cruz Azul. Los compromisos de Monterrey y Querétaro en la cuarta y quinta jornada de la Liga MX todavía no tienen fecha definida.

aar