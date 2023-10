Liga MX: 'Burro' Van Rankin revela cómo se endeudó con Emilio Azcárraga por culpa del América

En una entrevista de Jorge "El Burro" Van Rankin con el periodista deportivo David Faitelson, el conductor de espectáculos compartió una curiosa anécdota ocurrida durante los festejos del campeonato del Clausura 2013, cuando el América venció al Cruz Azul en la tanda de penaltis.

'El Burro' relató cómo accidentalmente rompió los costosos lentes de Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, que según menciona, tenían un valor aproximado de mil dólares.

“Le rompí los lentes al patrón, lo abrazo y salen volando los lentes, por eso salió con diurex en los lentes y en el festejo me menciona; la gente me acaba. Pin... lentes de mil dólares, yo no tenía ni para sus cigarros”, comentó el entrevistador.

Además de la anécdota donde le rompió los lentes al “jefe” Van Rankin también contó que en el trofeo que acredita a América como campeón de ese torneo, se nota como ya habían empezado a poner el nombre de Cruz Azul en el campeonato.

“No has visto el trofeo, cuando vayas al club América, ahora que te van a dejar entrar, está la C de Cruz Azul borrada, ya estaban poniendo, se ve una rayita como cuando rayan tu carro… Es lo más bonito”, recordó.

La última vez que el América fue campeón ocurrió en el Apertura 2018, justamente frente a La Máquina ; en este Apertura 2023, las Águilas marchan como líderes del certamen.

David Faitelson confirma bioserie de José Ramón Fdez.

David Faitelson confirmó que José Ramón Fernández, considerado por muchos como el mejor comunicador deportivo de México, tendrá su propia bioserie, la cual está siendo producida por ESPN.

Quien fuera compañero cercano y aprendiz de Joserra en el ámbito deportivo, compartió detalles sobre la producción, la cual promete ofrecer una mirada íntima a la vida y carrera de José Ramón Fernández.

“Son tres capítulos, la serie se va a llamar Protagonista, va a durar 40 minutos por episodio, ‘nada más contamos lo bueno’ es tributo para un hombre que cambió la manera de comunicar los deportes, me siento muy contento de ser parte de esa serie y de esa escuela”, mencionó el analista deportivo.

A pesar de su reciente salida de ESPN, Faitelson expresó su esperanza de ser invitado por los dueños del canal de entretenimiento deportivo, incluyendo a su exjefe, a la presentación de esta serie documental.

