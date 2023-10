Luis Rubiales se niega a disculparse con Jennifer Hermoso: "ella me agarra de donde pudo"

El ex presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, compareció el pasado 15 de septiembre ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, en relación con la presunta agresión sexual por el beso que le dio a la futbolista Jennifer Hermoso tras la final del Mundial Femenil.

La declaración de Rubiales, a la que tuvo acceso el medio "El Español," reveló los argumentos del exdirigente en defensa de sus acciones. El interrogatorio se centró en si el contacto fue consentido y si Rubiales pidió permiso para besar a Hermoso. Según el expresidente de la RFEF, el beso fue "algo natural entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo" y que surgió debido a la emoción del momento.

El abogado cuestionó que si independientemente de la euforia, el protocolo contra el acoso le permitía tener esos gestos; el magnate respondió que el beso fue consentido y que antes de darlo preguntó a la futbolista del Pachuca si podía hacerlo, afirmando que ella le dio su consentimiento.

Cuando se le preguntó si consideraba que había respetado a la seleccionada española, el también exfutbolista respondió: "Vamos... ¡si es que le pregunté antes! ¿Cómo no la voy a respetar? Y ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado", manteniendo su posición sobre el gesto amistoso.

Luis Rubiales justificó el hecho ante la fiscalía

La fiscal Marta Durántez cuestionó al exdirigente sobre por qué tomó la cabeza de Jennifer Hermoso si el beso fue consentido. En respuesta, Rubiales explicó:

"Ella me agarra de donde puede, yo la agarro también y no hay más. Dos o tres minutos después me cogieron entre todas y me tiraron para arriba, me balancearon. Y en ese momento no voy a decir que no me toquen, con perdón, el culo, las rodillas o el hombro. Hemos ganado un Mundial y es algo indescriptible la euforia y la alegría tan tremenda que hay", fue el testimonio del excabecilla de la RFEF.

📰 Luis Rubiales declara en la Audiencia Nacional sobre el caso del beso a Jennifer Hermoso. El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol se defendió durante 54 minutos y 36 segundos, centrando gran parte de su declaración en si el beso fue consentido o no. pic.twitter.com/ouKRBZpbzr — Informe360.com (@_Informe360) October 4, 2023

Rubiales hizo hincapié en que durante el momento de la celebración, no era consciente de ningún conflicto o malentendido. Según sus declaraciones, no fue hasta el avión de regreso, cuando se despertó tras dormir, que se enteró de la controversia que había surgido en torno al beso.

El caso sigue siendo objeto de atención y se espera que el proceso legal siga su curso para determinar si se tomarán medidas adicionales.

