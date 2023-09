David Beckham hace revelaciones impactantes en el tráiler de su serie documental (VIDEO)

El ícono del futbol británico, David Beckham, está listo para llevar a los fanáticos en un viaje único a través de su vida y carrera en una serie documental exclusiva de Netflix.

La producción está programada para lanzarse el 4 de octubre de 2023 y promete sumergirse en los momentos más significativos de la vida del exfutbolista, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la fama internacional.

Uno de los momentos más impactantes del tráiler oficial es cuando Beckham se abre sobre el punto más bajo de su carrera, su expulsión en el partido de octavos de final entre Inglaterra y Argentina en el Mundial de Francia 1998.

No he hablado de ello porque no puedo. No comía, no dormía. Me pasó factura hasta el punto de que no me reconocía