Liga MX: “Tito” Villa y el reclamo a directiva del Cruz Azul que es aplaudida por toda la afición celeste

Emanuel "Tito" Villa, destacado exjugador de Cruz Azul, compartió en una entrevista con 'Récord' sus perspectivas sobre la actual rotación de porteros en el equipo cementero. El exdelantero de 'la Máquina' destacó la importancia de contar con un arquero fijo, que tenga la confianza y la responsabilidad de defender la portería de la escuadra.

El "Tito" expresó su preocupación por la falta de un arquero de referencia con los celestes, pues en sus declaraciones resaltó que la posición de portero requiere de continuidad y estabilidad para brindar un buen rendimiento; pese a que cuenta con dos guardametas con grandes capacidades.

“Yo soy de la idea que el portero tiene que ser fijo, es parte fundamental de la columna vertebral, yo no haría rotaciones, eso habla de que no hay confianza plena en uno. Esta posición es clave si quieres pelear títulos, en la portería debes tener garantía y si bien estos chicos tienen muchas condiciones, pero todavía no las han aterrizado en el máximo circuito”, analizó el argentino.

¡Gran ambiente en el entrenamiento de Cruz Azul!



Así conviven los porteros de la Máquina pic.twitter.com/sZ7TCQExlM — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 13, 2023

En su opinión, la directiva encabezada por el Ing. Víctor Velázquez debió tomar medidas para asegurarse de tener un arquero de calidad que estuviera listo para suplir a Jesús Corona, quien no solo destacaba por sus habilidades bajo los tres postes, sino que también ejercía un liderazgo natural en el equipo.

“Yo insistía al inicio de la temporada que para mí, hoy Cruz Azul no tiene un portero listo para suplir a uno de los mejores que tuvo en su historia, como lo fue Jesús Corona y es ahí donde creo que la directiva tenía que haber puesto al menos el ojo en poder reforzar la posición”, refirió el también técnico.

🚨 | Jesús Corona es dado de baja de la plantilla de Cruz Azul de acuerdo a la web oficial del club.



Unicos porteros registrados. 👇 pic.twitter.com/bajJ34FeYD — Fan Azul 💙 (@SoyFanAzul) June 23, 2023

"Tito" Villa revela a quién le daría la titularidad

Emanuel Villa respalda la capacidad de Andrés Gudiño, pues a pesar de los pequeños errores ha presentado, "Tito" considera que el arquero nacido en Mérida merece apropiarse de la titularidad.

“Si me preguntas con el tema de las oportunidades, (Sebastián) Jurado ha tenido las suyas, creo que es momento de dársela a Gudiño, que también se puede equivocar, el punto acá es que tomen la confianza y sepan que pueden ser porteros para Cruz Azul”, confesó el analista de TUDN.

🧤G U D I 🔥 pic.twitter.com/fwTTyVjfH2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 16, 2023

El exjugador de Cruz Azul entiende la necesidad de la competencia interna, pero también considera que es crucial darle la oportunidad a uno de los porteros para consolidarse como el titular indiscutible. Esta estabilidad en la portería, según Villa, beneficiaría no solo al arquero elegido, sino también al equipo en conjunto.

“Entiendo que los dos estén disputando el puesto, pero a fin de cuentas le tienes que dar la confianza a uno y si no responde ahí está el otro trabajando en el día a día, para poder tomar su lugar”, concluyó la exestrella.

