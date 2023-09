Cruz Azul: Franco Escamilla explota contra Sebastián Jurado y no se guarda nada contra el portero; "mejor pongan una mochila" (VIDEO)

La derrota de Cruz Azul ante el América le dolió mucho a los aficionados celestes, que explotaron contra Sebastián Jurado porque lo ven como el principal culpable de perder el partido. Uno de sus fans es Franco Escamilla, quien no se guardó nada contra el portero.

Jurado es señalado por la parcialidad de La Máquina como el responsable de perder ante las Águilas, pues 'regaló' el balón en dos de los tres que le hicieron, por lo que el comediante pidió que en su lugar "mejor pongan una mochila".

Franco, durante su programa llamado la "Mesa Reñoña", criticó muy duramente al portero del Cruz Azul, pues además de sugerir a una mochila para reemplazarlo, terminó sus descalificativos retando de cierta manera al joven arquero a un encuentro en al Arena Coliseo.

"Ya lo he dicho demasiado, yo propuse que pusieran una mochila, o que lo amarran así, como a Patricio en la portería ¿Sabes qué es lo que me surra? Me dicen: '¿viste el paradón de Jurado?' Sí, sí vi cuando un wey remató y le pegó en la cara y se cul*** todo. Jurado, te voy a dejar en paz, pero ojalá que recuperes el nivel, has fallado en todas", dijo el comediante.

Luego del partido entre Cruz Azul y América, Sebastián Jurado habló en zona mixta sobre las críticas que recibe y comentó que "quien importa tiene su teléfono para reclamarle". Estas palabras llegaron hasta Franco Escamilla, quien aseguró tener el número del jugador de La Máquina.

"Tengo tu teléfono cabr**, tengo tu teléfono, pero no te voy a decir nada. Cada quien sabe como hace su trabajo, lo acabo de decir, eres malo, sí, ¿has funcionado? No. Espero que si te ponen otra vez, que sería mucha pendej*** del entrenado. Nnos vemos el próximo domingo en la Arena Coliseo", terminó se reclamó el comediante.

Cruz Azul contrata al delantero del momento

Cruz Azul pensaría en seguir reforzando su delantera y sería con uno de los jugadores del momento, el cual estuvo en la mira de las Chivas y del Monterrey, pero que finalmente estaría llegando a La Noria para darle más profundidad a la plantilla que comanda Joaquín Moreno.

Se trata nada menos que del delantero estadounidense de origen mexicano Brandon Vázquez, delantero del Cincinnati FC, quien podría ser nuevo jugador de La Máquina pues faltan 10 días para el cierre de registros de la Liga MX.

De acuerdo con información de ESPN el Cruz Azul hizo una oferta formal por Vázquez, quien es seleccionado nacional de Estados Unidos y que en la campaña de la MLS tiene ocho aportaciones en el ataque de Cincinnati con cinco goles y tres asistencias.

El delantero nacido en Chula Vista, California, lleva varios torneos siendo del interés de algunos equipos mexicano, el primero de ellos las Chivas y después Rayados de Monterrey. Los clubes sondearon al ariete que el año pasado marcó 18 dianas y 8 pases de gol en 33 duelos de la MLS.

