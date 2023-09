América: Luis Malagón responde a los antiamericanistas sobre polémica con ayudas arbitrales

No es nuevo que al América se le asocie con las ayudas arbitrales, siendo el último episodio en el partido de correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2023, en donde ganaron al Querétaro con gol de Igor Lichnovsky, aunque la jugada divide opiniones pues para algunos es falta.

La anotación de Lichnovsky incluso fue revisada por el VAR, pero al final se dio por buena y las Águilas volaron a lo más alto de la Liga MX y para poner fin a la polémica el portero Luis Malagón mandó un mensaje para todos los antiamericanistas.

"Yo no creo que sea ayuda. Si fuese ayuda, América sería campeón cada seis meses y no es así. La gente encargada de eso decide, nadie te dice si te favorecen o te perjudican. La gente en otro lado puede opinar lo que le plazca, nosotros no caemos en provocaciones", dijo el portero azulcrema.

Diego Valdés celebra su gol ante Chivas Foto: Liga Mx / Twitter

Al Club América siempre se le ha acusado de utilizar su poder en el futbol mexicano para ser el equipo ayudado por los árbitros y hasta por la Federación Mexicana de Futbol, siendo el campeonato del Prode 85 tal vez el episodio que con mayor frecuencia recuerda el antiamericanismo.

Para Luis Ángel Malagón, portero titular de las Águilas, las criticas siempre existirán, pero no de concentran en eso, al contrario, lo toman como una motivación dentro del grupo para trabajar por sus objetivos.

“Las críticas siempre va a existir, nosotros tenemos que hacernos fuertes entre nosotros mismos. Yo confío en todos mis compañeros, sobre todo en línea defensiva. Tenemos que estar unidos y siempre trabajar, es la única forma de solucionar las cosas. Estamos juntos, con la ilusión de trabajar y mejorar”, añadió.

Para terminar, el cancerbero de Coapa habló sobre sus compañeros en la zona baja, que es una de las zonas más débiles del equipo azulcrema en lo que va del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“Respeto a todos mis compañeros, más en defensa. Todos los que están tienen la capacidad de jugar y marcar la diferencia. Así es el futbol, hay momentos buenos y malos, estamos en buena sintonía para lo que se viene”, dijo.

Exárbitro de la Liga MX, confirma ayudas al Club América

Adalid Maganda, exárbitro de la Liga MX, confirmó que desde la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se hacen llegar instrucciones a los silbantes que en ocasiones pueden beneficiar al Club América.

"América siempre es muy mediático, la Comisión de Árbitros sí deja muy en claro de que lo que marquemos a favor o en contra tiene que ser muy claro, pero así indicaciones de que nos den de que al América tiene que favorecer, no; por lo menos directamente enfrente de todos los árbitros. Tal vez llaman a los árbitros centrales a un cuartito, pero a la luz pública no", comentó para entrevista con AS.

Adalid Maganda profundizó sobre lo que sucede cuando a un árbitro le toca pitarle al América, pues asegura que hay mucha presión debido a la magnitud que representa el club, ya que es un equipo demasiado poderoso en la FMF.

"No te lo puedo asegurar, pero comentarios de árbitros experimentados, no puedo decir nombres, sí comentaron que es una presión muy grande arbitrar al América, porque es dueño Televisa y recuerde que ellos ponen a los presidentes de la FMF y de la Comisión de Árbitros, los últimos presidentes han salido de ahí", dijo.

"Sí hay equipos que tienen a sus árbitros favoritos, no todos los árbitros pueden arbitrar al América, porque ellos si son muy exigentes y mandan cartas para que nos les toque tal árbitro", afirmó.

