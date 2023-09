Liga MX | América: Exárbitro acepta que la FMF da instrucciones especiales para los partidos de las Águilas

América se colocó como líder del Apertura 2023 luego de vencer a Querétaro con un polémico gol de Igor Lichnovsky, pues para algunos expertos y aficionados el central había hecho falta, lo que provocó que se hablara de un favorecimiento de los árbitros a las Águilas.

La polémica está lejos de terminar, pues Adalid Maganda, exárbitro de la Liga MX, confirmó que desde la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se hacen llegar instrucciones a los silbantes que en ocasiones pueden beneficiar al Club América.

"América siempre es muy mediático, la Comisión de Árbitros sí deja muy en claro de que lo que marquemos a favor o en contra tiene que ser muy claro, pero así indicaciones de que nos den de que al América tiene que favorecer, no; por lo menos directamente enfrente de todos los árbitros. Tal vez llaman a los árbitros centrales a un cuartito, pero a la luz pública no", comentó para entrevista con AS.

Adalid Maganda profundizó sobre lo que sucede cuando a un árbitro le toca pitarle al América, pues asegura que hay mucha presión debido a la magnitud que representa el club, ya que es un equipo demasiado poderoso en la FMF.

"No te lo puedo asegurar, pero comentarios de árbitros experimentados, no puedo decir nombres, sí comentaron que es una presión muy grande arbitrar al América, porque es dueño Televisa y recuerde que ellos ponen a los presidentes de la FMF y de la Comisión de Árbitros, los últimos presidentes han salido de ahí", dijo.

Para alimentar la polémica, el exárbitro de la Liga MX aseguró que el Club América hace peticiones especiales para que les toquen ciertos jueces en sus compromisos, además que no todos los nazarenos pueden dirigir ese tipo de cotejos.

"Sí hay equipos que tienen a sus árbitros favoritos, no todos los árbitros pueden arbitrar al América, porque ellos si son muy exigentes y mandan cartas para que nos les toque tal árbitro", afirmó.

