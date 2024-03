Liga MX | 'Cabecita’ Rodríguez da la cara y menciona al verdadero culpable de su salida de América

El futbolista uruguayo Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, quien recientemente dejó las filas del Club América para unirse a Portland Timbers de la MLS en Estados Unidos, habló en conferencia de prensa sobre su decisión de abandonar el equipo mexicano.

Pese a que en México ya estaba en una etapa avanzada, las Águilas tuvieron que experimentar una baja significativa. El delantero charrúa había ganado relevancia en la Liga MX, sobre todo por ser el autor del gol que les daría el campeonato del Apertura 2023.

En su llegada con los Timbers, el goleador reveló que sentía que había terminado una etapa con el equipo azulcrema. Además, expresó su descontento por la falta de minutos que recibía bajo la dirección del estratega brasileño André Jardine, lo que influyó en su decisión.

"Tenía la expectativa de querer estar en un equipo en la MLS, me sentía como que había cumplido un ciclo en América; no estaba teniendo tanta participación como la que pretendía", relató el futbolista.

'Cabecita' Rodríguez explica que está en la mejor forma

A pesar de su salida de Coapa, Jonathan Rodríguez, expresó su gratitud por su tiempo con América y se mostró emocionado sobre su futuro en Oregon. El jugador charrúa aseguró que se mantiene en forma y listo para jugar.

"Yo me siento muy bien, no paré ningún segundo desde que estaba en México. Sí me perdí un par de juegos, pero fue por decisión del técnico de dejarme apartado, pero obviamente yo estaba entrenando, tuve participación con el filial del equipo, hice pretemporada, estoy muy contento", comentó el futbolista.

Aunque dejó grandes actuaciones con Santos, Cruz Azul y América, ‘Cabecita’ Rodríguez dejó ver que su futuro podría estar en el futbol de su país natal, Uruguay, una vez finalice su relación con la MLS.

"Gracias a Dios se me abrió la puerta con los Portland, y uno está agradecido, porque sé que siempre vengo a aportar lo mío, que tengo mucho por dar y también por aprender", concluyó el nuevo delantero de los Timbers.

