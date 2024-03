Liga MX | Cabecita Rodríguez se despide del América recordando su grandeza

El delantero uruguayo Jonathan Rodríguez se despidió del Club América para unirse al Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS), tras intensas semanas de negociaciones, según anunciaron ambos clubes el miércoles.

Rodríguez, de 30 años, llegó a las Águilas en el verano de 2022 luego de un breve paso por el Al-Nassr de la liga de Arabia Saudita. Su contribución al equipo fue destacada, especialmente al ayudar al América a obtener su decimocuarto título de liga el pasado diciembre, anotando el tercer gol en la final contra Tigres UANL en el estadio Azteca.

"Agradecimiento eterno! Llegó el momento de despedirme de @clubamerica. Una etapa en donde con mi familia fuimos muy felices y nos llevaremos los mejores recuerdos para siempre. Regresar a México para volver a defender la camiseta de un equipo tan importante era todo un reto, y me voy con la sensación de que en el acierto o en el error di lo mejor de mí. Gracias por todo, @clubamerica!. Juntos ganamos la 14 y eso no me lo voy a olvidar más", escribió el Cabecita en su cuenta oficial de Instagram.

Aunque Rodríguez no estaba satisfecho con su papel de suplente en el equipo, logró consolidarse como un jugador clave. Tras buscar un nuevo destino con el permiso de la dirigencia del club, el delantero dejará una huella importante en la afición americanista.

Cabecita llegó al América en 2022. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo fue el acuerdo entre Rodríguez y el Portland?

El acuerdo entre los Timbers y Rodríguez es por dos años, con la opción de extenderlo a un tercero en 2027, según informaron fuentes cercanas al club. El gerente general de los Timbers, Ned Grabavoy, resaltó la importancia de la incorporación de Rodríguez al equipo, destacando su capacidad goleadora y su experiencia en competencias de alto nivel.

Además de su éxito en el América, el "Cabecita" Rodríguez ha sido campeón de liga en México con Santos en el Clausura 2018 y con Cruz Azul en el Clausura 2021. Con la selección de Uruguay, ha participado en varias ediciones de la Copa América, anotando tres goles y brindando cuatro asistencias en 31 partidos.

La partida de Rodríguez marca un cambio significativo en su carrera, y se espera que su presencia en la MLS aporte una nueva dimensión al futbol norteamericano.

daho