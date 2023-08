Liga MX: Fans de Cruz Azul son brutalmente golpeados por policías para sacarlos a la fuerza del Estadio Azteca (VIDEO)

Lamentablemente la violencia vuelve a empañar el futbol mexicano, ya que un aficionado del Cruz Azul fue golpeado por policías al término del partido ante Santos.

El cotejo entre La Máquina y Los Guerreros empezó a las 17:00 horas, pero el del América vs Atlas comenzó a las 21:00 horas, al ambos ser en el Estadio Azteca los oficiales apresuraron la salida de los fans cementeros.

El padre de familia y fan de Cruz Azul agredido revela: "Estábamos en una banca esperando y policías agredieron, ‘dijeron aquí hay un 66’ y me dieron un macanazo que me abrió la cabeza, vengo con mi familia, mi hijo es menor de edad, luego me dijeron que me brindarían servicio médico y mira, ya nos sacaron y nada", dijo el hombre para el diario Récord.

El juego entre América y Atlas estaba originalmente planeado para realizarse en el Estadio Jalisco, pero la Liga MX cambió la sede al Estadio Azteca, por lo que los aficionados de Cruz Azul fueron movilizados para salir por Avenida de los Insurgentes y no por Calzada de Tlalpan, pues ahí ya estaban la parcialidad del América.

Carlos Salcedo se engancha con aficionados

La afición de Cruz Azul no quedó nada contenta con el empate del equipo ante Santos en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Unos seguidores de La Máquina descargaron su enojo con el defensor Carlos Salcedo, quien se enganchó y respondió a los fans.

Tras finalizar el duelo en el Estadio Azteca, el zaguero celeste se retiraba del césped, pero unos aficionados, desde las gradas del inmueble, le comenzaron a decir algunas cosas, aunque por la distancia no se puede saber qué fue lo que pasó.

El video que circula en redes sociales muestra que el "Titán" Salcedo se engancha con el grupo de aficionados de Cruz Azul. El defensor quedó visiblemente molesto con los hinchas cementeros, al punto que cuatro elementos de seguridad tuvieron que escoltarlo al túnel del vestuario.

Carlos Salcedo tuvo una buena actuación en el duelo de La Máquina ante los Guerreros de la Laguna, pero no pudo evitar que la victoria se le escapara a los capitalinos, que siguen sin saber lo que es ganar en el semestre.

El cuadro de La Noria no ha ganado en lo que va del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, pero ya sumaron un punto, debido a que en las primeras fechas del campeonato ligaron tres derrotas consecutivas.

