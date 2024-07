Liga MX | Jorge Sánchez decidió por Cruz Azul luego de una charla con Santiago Giménez, ¿qué le dijo?

En entrevista con FOX Sports, Jorge Sánchez confesó que su decisión de llegar al Cruz Azul fue influenciada por su compañero de selección, Santiago Giménez, quien le mostró lo atractivo que puede ser parte de la Máquina.

Además de la influencia del delantero del Feyenoord, el zaguero dijo que fue seducido por la ambición del proyecto a corto y a mediano plazo, ya que el objetivo de la directiva cementera es construir un equipo sólido capaz de competir por títulos cada torneo.

"Santi Giménez se acercó mucho a mí. Él ve el futbol de manera diferente y me dijo que el proyecto de Anselmi se veía bastante atractivo y que mientras esté en forma, la afición me apoyaría", comentó 'Jorgie' durante la entrevista realizada por David Espinosa.

"Me gustó el proyecto que tienen. Están buscando ganar títulos lo antes posible y formando un equipo más fuerte de lo que la gente podría imaginar", agregó el jugador.

Respecto a su regreso a la Liga MX tras su experiencia europea, el examericanista aclaró que no lo considera un retroceso, pues piensa que la oportunidad de jugar en un club con la historia y el potencial de Cruz Azul representa un paso adelante en su carrera.

Durante su presentación con Cruz Azul, Jorge Sánchez dejó claro que su regreso a la Liga MX no es algo que considere como un fracaso. El defensa, mencionó que su experiencia en el Viejo Continente fue enriquecedora.

Sé perfectamente que no fue lo que esperaba el ir a Europa, pero no me arrepiento en lo absoluto