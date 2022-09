LIGA MX: Karely Ruiz revela que futbolistas de Tigres y Monterrey la han buscado para una cita

La famosa influencer y modelo Karely Ruiz reveló que futbolistas de Monterrey y Tigres, dos de los equipos protagonistas en la Liga MX, la buscaron para una cita.

Recientemente se dio a conocer que la modelo regiomontana es aficionada de los Tigres de la UANL, escuadra a la que también apoya su novio Pablo Cantú, conductor de Multimedios.

Si bien Karely Ruiz comentó en televisión que algunos jugadores de Tigres y Rayados le han escrito en Instagram para proponerle una cita, la influencer no dijo de quiénes se trataba.

Monterrey es el actual líder del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX con 24 puntos después de 11 Jornadas, en tanto que los de la UANL se ubican en la quinta posición del campeonato con 21 unidades.

Recientemente, El Siglo de Torreón dio a conocer que Karely Ruiz es la tercera mexicana mejor pagada en OnlyFans con 10 millones de pesos al año, solamente abajo de Celia Lora y Yanet García.

Despiden a porrista de NFL por su éxito en OnlyFans

Los Indianapolis Colts de la NFL tomaron la decisión de despedir a su porrista Kristin Elise, esto luego de que se percatara de que la animadora tiene una cuenta de OnlyFans, misma en la que tiene mucho éxito.

Los Colts descubrieron que las imágenes sin censura de Elise se filtraron en el sitio Reddit, momento en el que pusieron fin a su vínculo laboral con su porrista.

Sin embargo, la animadora había abierto su cuenta en OnlyFans hace se años, información que desconocía el equipo de la NFL. Luego de que la franquicia de Indianápolis la despidió de su trabajo, Kristin Elise siguió adelante con su cuenta. De acuerdo con información de otros medios, cobra una membresía de 20 dólares al mes.

"Comencé a poner mis fotos de modelaje en OnlyFans cuando se lanzó por primera vez en 2016, después de haber hecho sesiones de desnudos durante más de cinco años. La organización me envió un correo electrónico avisándome que me dieron de baja del equipo de porristas. Me sentí desconsolada”, compartió Elise en sus redes sociales respecto a esta situación.

