NFL: Despiden a porrista por descubrir el éxito que tiene en su cuenta de OnlyFans

Los Indianapolis Colts de la NFL tomaron la decisión de despedir a su porrista Kristin Elise, esto luego de que se percatara de que la animadora tiene una cuenta de OnlyFans, misma en la que tiene mucho éxito.

Los Colts descubrieron que las imágenes sin censura de Elise se filtraron en el sitio Reddit, momento en el que pusieron fin a su vínculo laboral con su porrista.

Sin embargo, la animadora había abierto su cuenta en OnlyFans hace se años, información que desconocía el equipo de la NFL. Luego de que la franquicia de Indianápolis la despidió de su trabajo, Kristin Elise siguió adelante con su cuenta. De acuerdo con información de otros medios, cobra una membresía de 20 dólares al mes.

"Comencé a poner mis fotos de modelaje en OnlyFans cuando se lanzó por primera vez en 2016, después de haber hecho sesiones de desnudos durante más de cinco años. La organización me envió un correo electrónico avisándome que me dieron de baja del equipo de porristas. Me sentí desconsolada”, compartió Elise en sus redes sociales respecto a esta situación.

A pesar de su despido, Kristin Elise se dijo feliz por el tiempo que fue porrista del equipo dos veces ganador del Super Bowl de la NFL.

"Me encantó poder ser parte del juego y disfrutarlo desde el campo. También me fascinó poder bailar y animar a uno de mis equipos favoritos, expresar esa parte de mí y ser parte de toda la organización", finalizó.

Peleadora de UFC vende ropa interior que utilizó en un combate

Hannah Goldy es una peleadora de artes marciales mixtas que compite en la división de peso paja de la UFC, el mes pasado perdió ante Molly McCann con un viral nocaut y utilizó su exposición en redes sociales para vender en su cuenta de OnlyFans la ropa interior que utilizó en dicha reyerta.

Goldy, de 30 años de edad, publicó el siguiente mensaje en su perfil del sitio: "Estoy subastando las bragas de UFC que usé para pesarme. Envíame un mensaje privado con tus ofertas". Hannah, al igual que muchas otras deportistas profesionales, se unió a la famosa plataformas para vender fotografías y videos personales, pues se ha convertido en un nuevo modo de trabajo.

La peleadora adoptó este modo de generar dinero en plena pandemia del COVID-19 para costear la construcción de su casa, pues debido a las restricciones por la emergencia sanitaria tuvo que dejar sus trabajos en dos gimnasios y un restaurante.

EVG