Liga MX | Luis Malagón recuerda el inolvidable detalle que Julio González tuvo con él (Video)

Luis Ángel Malagón y Julio González son dos de los porteros más sobresalientes de la actualidad en la Liga MX.

A pesar de que juegan en dos clubes antagónicos como son América y Pumas, respectivamente, en su momento Malagón y González coincidieron en Santos, donde el cancerbero de los de la UNAM tuvo un gran detalle con el guardameta de las Águilas, mismo que éste último atesora con mucho cariño.

"En ese momento, Julio González, portero de Pumas, me regalaba guantes. Un día me acuerdo que llegó con una maleta y me dijo ‘toma’, es un gesto que jamás voy a olvidar", contó el portero del América en una charla con el Canal de YouTube @porterostvoficial.

Dicho suceso ocurrió cuando Luis Ángel Malagón dejó a los 13 años su natal Michoacán para irse a Torreón y jugar con Santos, donde en ese entonces Julio González formaba parte de la Sub 20 de los albiverdes.

El medallista olímpico con la Selección Mexicana Sub 23 en Tokio 2021 no siguió en Santos, pero siguió su camino en Monarcas Morelia, equipo con el que debutó en la Liga MX, donde posteriormente defendió el arco del Necaxa, su último club previo a incorporarse a las filas del América.

Por su parte, Julio González debutó como profesional con Santos en un juego de la Copa MX en agosto del 2013. Posteriormente formó parte del Tampico Madero y el Veracruz antes de irse a España con el Praviano, donde estuvo seis meses sin cobrar hasta que los Pumas lo trajeron de regreso a la Liga MX en el 2020.

Malagón y sus números con el América en la Liga MX

Luis Ángel Malagón se convirtió en refuerzo del América en el Clausura 2023, un torneo después de que el experimentado Guillermo Ochoa salió del club.

En un inicio, el argentino Fernando Ortiz, entonces entrenador de los de Coapa, le dio la titularidad a Óscar Jiménez, quien la perdió por sus yerros y así fue como Malagón entró al quite.

El guardameta originario de Zamora, Michoacán, respondió a la exigencia de ser el portero del América y en el Apertura 2023 fue clave para que los de Coapa se coronaran en la Liga MX por primera vez desde el Apertura 2018.

EVG