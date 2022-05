Luego de varios días de rumores, Alan Mozo hizo oficial este martes su salida de las filas de Pumas, equipo con el que debutó en la Liga MX en octubre del 2019.

"Hoy me toca despedirme de mi casa, donde me formé como jugador pero sobre todo como persona, donde he vivido todos los sentimientos, desde las más grandes alegrías hasta las más dolorosas tristezas", señala Mozo en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

El lateral originario de la Ciudad de México recordó su amor y cariño hacia los Pumas desde su época como balonero del club, al tiempo que aseguró que más allá de los errores que tuvo siempre dio el 100 por ciento.

Alan, sabemos que siempre serás de corazón azul y piel dorada, y esta siempre será tu casa. 💙💛



Gracias por tu entrega y por dejar todo en la cancha.



¡Mucho éxito en lo que venga! 👊#SoyDePumas pic.twitter.com/y6ZzZ2Anic — PUMAS (@PumasMX) May 31, 2022

"Te defendí desde las gradas, siendo tu balonero y a base de mucho esfuerzo y sacrificio logre hacerlo también en la cancha. Ya como jugador, cometí errores que me dejaron mucho aprendizaje, que me ayudaron a madurar y a encontrar mi mejor versión, pero de algo puedes estar seguro, que tu playera la sude y defendí con el corazón", resaltó.

El canterano del conjunto auriazul dio un agradecimiento especial a Andrés Lillini, entrenador del equipo, por darle la confianza necesaria para convertirse en titular y pieza clave de Pumas.

"Gracias por confiar en mí cuando más lo necesitaba”, indicó Mozo Rodríguez, quien registró dos goles y 21 asistencias en 159 compromisos con la escuadra capitalina.

¿A dónde se va Alan Mozo tras dejar a Pumas?

El nuevo equipo de Alan Mozo será Chivas, que fue precisamente el verdugo de los felinos en el repechaje del recién concluido Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

El Guadalajara anunció momentos después la llegada del mexicano a sus filas y también la salida del delantero César Huerta, el futbolista que habría utilizado como moneda de cambio con Pumas para fichar al lateral de 25 años de edad.

El Torneo Apertura 2022 de la Liga MX se pondrá en marcha el próximo 1 de julio. Comenzará y terminará antes que de costumbre debido a que el Mundial de Qatar se realizará en noviembre y diciembre.

EVG