Liga MX: ¿Robert Dante Siboldi a Chivas? El técnico uruguayo hace imperdible declaración; "es un honor"

En Chivas quieren darle la vuelta a la página y olvidar la polémica salida del técnico Fernando Gago, quien dejó al club para sumarse el proyecto de Boca Juniors. En este sentido, el Rebaño Sagrado ya busca a su nuevo entrenador y uno de los candidatos es Robert Dante Siboldi.

Por el momento el Club Deportivo Guadalajara tiene en Arturo Ortega a su director técnico interino. El DT del Tapatío de la Liga de Expansión es el encargado de dirigir al primer equipo rojiblanco en el Clásico Nacional del fin de semana en Houston, Texas.

Uno de los nombres que aparecen en la baraja de entrenadores para Chivas es el uruguayo Robert Dante Siboldi, quien toma fuerza para ser el estratega del chiverío y ya habló sobre los rumores que lo ponen en el banquillo del club.

Robert Dante Siboldi es exentrenador de Tigres Foto: Mexsport

“Para mí sería un gran honor, el poder estar al frente de un proyecto como es Chivas y sabiendo todo lo que es su historia todo lo que representa para el futbol mexicano y para la gente de México, para mí sería un gran honor sin lugar a dudas, yo creo que para cualquier entrenador sería un gran honor y un gran desafío liderar un proyecto así", dijo con ESPN.

Aunque señaló que estar en la órbita de las Chivas es un honor, el exentrenador de Tigres y de Santos dejó en claro que nadie se ha puesto en contacto con él. "Conmigo no se ha comunicado nadie, casi no presto mucha atención a los medios, no sabía que estaba tan solicitado", dijo.

¿Quién es Arturo Ortega, entrenador interino de Chivas?



Arturo Ortega debutó como director técnico en el 2015, cuando asumió el mando de las juveniles del Querétaro, equipo del que también estuvo a cargo de las categorías Sub 17 y Sub 20.

De febrero del 2019 a junio del 2020, el originario de la Ciudad de México fungió como entrenador asistente de Gallos Blancos.

En el primer semestre del 2023, Arturo Ortega estuvo al frente de la Sub 20 de las Chivas, donde dirigió 21 cotejos y su saldo fue de 11 triunfos, siete empates y tres derrotas.

A partir de julio del 2023, el estratega de 48 años tomó el mando del Tapatío, escuadra con la que suma 43 encuentros dirigidos en la Liga de Expansión, de los cuales ha ganado 15, igualado 16 y perdido 12.

aar