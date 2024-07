Liga MX | Robert Dante Siboldi por fin reveló la traición de Tigres; "perjudicaron vidas sin medir las consecuencias"

El director técnico Robert Dante Siboldi utilizó sus redes sociales para expresar su molestia con el manejo de la prensa y la afición respecto a su salida del Club Tigres y los rumores que surgieron en torno a ello. Después de varias semanas, el estratega rompió el silencio y ofreció detalles sobre su separación del conjunto universitario.

A principios de junio, diversos medios informaron que el cuerpo técnico del uruguayo, específicamente su auxiliar Miguel Fuentes, había filtrado alineaciones, sistemas de juego y otras estrategias al equipo rival, lo que contribuyó a la eliminación de los Universitarios en los cuartos de final del Clausura 2024. No obstante, Siboldi afirmó que nunca se mostraron pruebas de dichas acusaciones.

"Argumentaban tener todas las pruebas. Insistían mucho con eso. Decían que tenían videos, fotos y audios evidenciando que recibía dinero e iba a un casino a apostar en favor del equipo rival, inclusive imágenes del chat entre la directiva del equipo rival y Miguel Fuentes”, explicó en un comunicado en redes.

Estaba destruido con todo esto. Miguel Fuentes estaba siendo el villano, pero el villano de una historia inventada

Siboldi aceptó que cometió un error al confiar en las acusaciones sin ver pruebas, pues durante los interrogatorios, los dirigentes no le mostraron ninguna evidencia en contra su axilar, lo que llevó al directivo y su cuerpo técnico a concluir que las acusaciones no eran reales. Al pedir las pruebas, solo recibió documentos con conversaciones borrosas y sin claridad.

"Estos directivos no tienen la decencia de admitir que ellos fueron los creadores de esta calumnia; callaron por conveniencia, faltó empatía, profesionalismo, calidad humana, y lo más triste, ponderan su necedad y soberbia antes que aceptar el grave error y daño que se cometió", aseguró Siboldi.

Ante la falta de respuesta de Tigres, Robert Dante Siboldi decidió tomar medidas legales, solicitando una respuesta formal a través de un comunicado y acudiendo a instancias de Conciliación Prejudicial para resolver el asunto y aclarar públicamente las especulaciones de la prensa.

La salida de Siboldi fue condicionada por el propio club

Robert Dante Siboldi rebeló información muy delicada acerca de su salida de Tigres, poniendo en evidencia que el propio club lo puso en un papel de víctima y le ofrecieron salir de la institución de una manera "digna" sin hacer más grande el escándalo por el que se le acusaba a su auxiliar.

"Me dijeron que yo era una víctima, (cito sus palabras), solo era 'un daño colateral'. Me pidieron que pensara bien de qué manera quería salir del club, dado que mi separación o baja era definitiva y ellos me darían una salida digna para mancharme lo menos posible", explicó Siboldi.

El estratega uruguayo también mencionó que una persona de la prensa confesó que los rumores y la información difundida sobre su cuerpo técnico habían sido promovidos por el propio club, por lo que el dirigente no ocultó su indignación ante esta situación, destacando el daño que habían causado.

​Perjudicaron vidas sin medir consecuencias. No fueron responsables de su posición ni alcance, y mancharon nuestras carreras, prestigio, familias y futuro Robert Dante Siboldi / X

Robert Siboldi aclara el tema de Tatiana Flores

Uno de los temas más delicados que abordó Siboldi fue la acusación de que su salida se debía a supuestos mensajes comprometedores con la futbolista Tatiana Flores, hermana del también jugador de Tigres, Marcelo Flores.

Esta situación fue especialmente indignante para la jugadora, quien tuvo que defender su imagen públicamente. Por lo que en esta oportunidad de romper el silencio, el técnico describió como "aberrante" que el club no defendiera a su propia jugadora y permitiera que las acusaciones se salieran de control.

Tatiana Flores se manifiesta en contra de la violencia que ejercen las personas y los medios de comunicación Foto: Tatiana Flores / Instagram

"Ante esta injusticia y por el hecho de que el club no ha emitido una declaración pública aclarando los hechos divulgados en medios, busqué que emitieran un Comunicado Oficial, porque se acusaba en medios de especulaciones que me involucraron falsamente con una jugadora que jamás conocí o tuve contacto alguno; aberrante que no tomaran cartas en el asunto para defender por lo menos a su jugadora, un activo del club”, explicó el estratega.

