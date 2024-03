Liga MX | Tiago Volpi y su dura postura sobre los naturalizados en la Selección Mexicana

Tras el resultado de la Selección Mexicana en la reciente edición de la Nations League frente a Estados Unidos, la afición mexicana ha elevado su voz, exigiendo cambios en el equipo, apuntando a diversas áreas de mejora, entre ellas la portería.

Uno de los nombres que surge como alternativa es el del portero brasileño, Tiago Volpi, quien en entrevista con Claro Sports contó que está en proceso de naturalización mexicana. El arquero del Toluca lleva seis años en México y en varias ocasiones ha expresado su afecto por el país.

"Tengo el proceso de naturalización en movimiento. Llevo ya prácticamente seis años en México, tengo una hija mexicana, entonces, por supuesto que me gustaría ser mexicano, me gustaría hacer parte oficialmente de todos ustedes. Es un país que me ha recibido de brazos abiertos", confesó el guardameta.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de jugar con el Tricolor, el futbolista reconoció el buen desempeño de sus colegas mexicanos en la portería, exaltando la trayectoria de Guillermo Ochoa, así como el talento de jóvenes arqueros como Luis Ángel Malagón, Julio González y Fernando Tapia.

"Yo respeto mucho a mis colegas mexicanos porteros. Veo que mucha gente hace críticas y muchas veces creo que hasta exageradas, hasta con un ícono como Ochoa, que siempre ha dejado mucho por México. Y después viene una generación de porteros, a mí en lo personal, se me hace muy fuerte, hay porteros muy buenos", comentó el jugador escarlata.

Tiago Volpi rechaza jugar con la Selección Mexicana

El guardameta brasileño, Tiago Volpi, reiteró su posición respecto a su posible participación en la Selección Mexicana, haciendo hincapié en que la posición de portero en México no requiere de jugadores naturalizados.

En el tema de la selección, si te soy honesto, yo creo que si hay una posición hoy en México que no necesita de naturalizados es la posición de portero Tiago Volpi / Claro Sports

Aunque el cancerbero de Los Diablos agradeció el reconocimiento y el interés de la afición por su posible convocatoria al equipo nacional, ratificó su opinión sobre la situación de los porteros en México.

"Yo siempre digo que a mí me encanta y me enorgullece mucho cuando la gente me menciona, cuando la gente habla de esa posibilidad. Pero como te lo digo, yo creo que no es la posición que se necesita. Yo creo que hay gente muy capaz y esa es mi opinión", afirmó el portero sudamericano.

