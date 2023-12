Liguilla 2023 | Pumas: ‘Chino’ Huerta rompe el silencio sobre por qué casi llega a los golpes con el ‘Pollo’ Briseño

En un árido episodio que marcó su paso por las filas de Chivas en 2022, César 'Chino' Huerta, hoy destacado jugador de los Pumas y la Selección Mexicana, reveló el misterio detrás de su enfrentamiento con el Antonio 'Pollo' Briseño al término de un partido ante Toluca.

La agria discusión, que incluso derivó en agresiones físicas, sorprendió a los espectadores, pero ahora, dos años después, se esclarece cómo y por qué se desató este conflicto. En una entrevista con Martín Juárez, el futbolista compartió los detalles de aquel tenso momento en su etapa con el Rebaño.

Según el canterano de Guadalajara, la pelea no fue relacionada a tensiones personales, sino una manifestación de la frustración que ambos jugadores experimentaban debido al mal momento que vivía el equipo rojiblanco.

"El Pollo es un jugador muy apasionado, muy profesional, no le gusta perder, siempre mete, mete con todo. Son cosas que, si no pasan, es porque no te corre la sangre y más en momentos como ese, que íbamos mal en el equipo, entonces si no nos decíamos las cosas, nadie nos las iba a decir", explicó el 'Chino'Huerta.

Y bueno, el Pollo Briseño y el Chino Huerta discutiendo al final 😣pic.twitter.com/jrIeeXJkQf — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) April 10, 2022

A pesar de la aparente intensidad del enfrentamiento, Huerta enfatizó que no hubo rencor entre él y Briseño, pues al día siguiente del incidente, ambos jugadores se encontraron en la cancha, intercambiaron disculpas y retomaron su relación de manera cordial. "Nos llevamos muy bien, hicimos muy buena amistad", aseguró el jugador de 23 años.

'Chino' Huerta se gana a la afición de CU

La 'Chinomanía' sigue siendo un fenómeno que ha cautivado a todos los seguidores de Pumas. El jugador se volvió viral tras su polémico festejo contra Chivas, al proclamar el lema 'Re Hecho en CU' en una playera especial durante la vuelta de los cuartos de final.

La impactante imagen del oriundo de Guadalajara celebrando su gol con la mencionada playera ha desencadenado una ola de entusiasmo entre los seguidores felinos. La frase 'Re Hecho en CU' resuena como un grito de identidad, vinculando al jugador con el espíritu y la esencia del equipo Pumas.

La playera ya cuenta con réplicas disponibles para la venta ha causado sensación entre la afición, pues en las inmediaciones del estadio Olímpico Universitario, los aficionados pueden adquirir la codiciada indumentaria por un precio que oscila entre los 350 y 550 pesos, según detalló Carlos Xhail, el fanático que proporcionó el modelo al jugador.

Sale a la venta playera del polémico festejo de 'Chino' Huerta Foto: Liga BBVA / X

