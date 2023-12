Video: Jaime Lozano cuenta toda la verdad sobre el Hecho en CU; La Rebel tuvo la “culpa”

Cuando jugaba en Pumas, Jaime Lozano, el ahora técnico de la Selección Mexicana, mostró una playera con la leyenda: "Hecho en CU". Ese festejo fue copiado por César Huerta, en los cuartos de final del Apertura 2023 de la Liga MX entre el Club Universidad y las Chivas.

El Jimmy Lozano mostró por primera vez la playera de "Hecho en CU" en el festejo de su gol ante Cruz Azul, en las semifinales del Torneo Clausura 2004 de la Liga MX, y el hoy director técnico reveló en entrevista con Toño de Valdés cómo fue que surgió esta idea.

Lozano, surgido de la cantera de los Pumas, indicó que La Rebel, la porra del equipo, tuvo la culpa de la celebración, ya que fue un miembro del grupo de animación quien le regaló la playera, la cual tenía varias frases, entre ellas la mítica del festejo.

Jaime Lozano, Hecho en CU Foto: Captura de pantalla

"Siempre dije que era contemporáneo de La Rebel porque ellos empiezan en el 98 y yo debuto en el 98. Eran 15 o 20 aficionados que nos apoyaban hasta crecer a lo que son el día de hoy. Alguno de ellos me regaló una playera que tenía varias leyendas entre ellas: ‘Rebel, la Mejor porra de México, Hechos en CU", indicó.

El Chino Huerta rindió homenaje al festejo de Jaime Lozano este fin de semana en los cuartos de final de vuelta ante las Chivas, su exequipo, pues tras anotar su penalti mostró la playera, pero con un pequeña modificación, pues al ser canterano rojiblanco puso "Re-Hecho en CU".

"Yo usaba esa playera para dormir. Un primo que estudiaba en la UNAM me dijo: ‘¿Por qué no te pones una que diga Hecho en CU y la enseñas cuando hagas un gol?’. Al final la tuve más de dos meses y no podía hacer gol, y el primero que hago para mostrar esa camiseta fue en esa semifinal contra Cruz Azul", dijo Jaime Lozano.

Chino Huerta celebra su gol con Pumas ante Chivas con la playera Re Hecho en CU Foto: Mexsport

Pumas va ante Tigres en las semifinales de la Liga MX



Los Pumas golearon a las Chivas para asegurar su lugar entre los mejores cuatro equipos del Apertura 2023 y con el ánimo a tope recibirán primero en Ciudad Universitaria a los Tigres, que al tener mejor lugar en la tabla tienen el duelo de vuelta de semifinales en el Volcán.

Los actuales campeones de la Liga MX apalearon al Puebla en cuartos de final con marcador global de 5-2. La Franja había conseguido un empate 2-2 en su casa, pero en el estadio de los Tigres no metieron ni las manos.

El Turco Mohamed le cambió el rostro a los Pumas, que cerraron el certamen general en la cuarta posición y avanzaron de manera directa a los cuartos de final, además que después de dos años de ausencia el técnico argentino tiene a los felinos en semifinales de la Liga MX.

aar