¿Luis Chávez traicionado por Pachuca? El jugador se sincera y habla de las trabas y malos trato de los Tuzos

Luis Chávez salió del Pachuca el mercado de fichajes pasado y llegó al Dinamo Moscú de la Liga Premier Rusa, sin embargo, luego de meses de estar en su nuevo club rompió el silencio y habló sobre cómo se dio su salida del Pachuca, club que no le puso las cosas fáciles.

Chávez intentó salir de los Tuzos después de la Copa del Mundo Qatar 2022, pero el club hidalguense de cierta manera bloqueó su salida al ponerle un precio que distanció a los interesados, pues, de acuerdo con reportes, el cuadro mexicano pedía 10 millones de dólares.

Luego de ser ligado a varios clubes de Europa fue el Dinamo Moscú el que finalmente convenció a Luis Chávez, quien tuvo que pagar él mismo su cláusula de salida con el Pachuca, que en redes lanzó un comunicado en donde aseguraron que la oferta del club ruso era "inviable".

Luis Chávez con el Dinamo de Moscú Foto: X @fcdynamo

Al respecto, y con tres meses en Rusia, Chávez dijo: "Sentí que me pusieron en contra de la gente lanzando el comunicado, como si ya no quisiera estar en el club o cosas así, cuando ellos saben que estoy muy agradecido y fui muy feliz en su momento”, dijo para Diario AM.

El mediocampista de la Selección Mexicana indicó que Pachuca puso a la afición en su contra por querer seguir su sueño de jugar en el Viejo Continente, además que no pudo salir de la mejor manera de los Tuzos.

“Al final de cuentas me cambiaron todo, me orillaron a tomar una decisión que yo no quería tomar. Yo quería salir bien del club y me orillaron a tener que pagar mi cláusula por mis propios medios”, finalizó.

Luis Chávez anota por segundo partido al hilo en Rusia

Luis Gerardo Chávez sigue encontrando su mejor versión en el futbol europeo, pues al 67’ anotó el segundo y definitivo gol en la victoria del Dinamo Moscú ante el Orenburg en la Jornada 15 de la Liga Premier Rusa.

Chávez poco a poco regresa a su mejor forma en la liga de Rusia, ya que anotó por segundo partido consecutivo luego de haber participado en el empate 3-3 ante el PFC Sochi la jornada pasada.

Antes del mediocampista mexicano anotó Konstantin Aleksandrovich Tyukavin para llevar al Dinamo a la tercera posición de la tabla general de la Liga Premier Rusa con 25 puntos. El equipo de Luis Chávez es superado por el Krasnodar (1º) y el Zenit (2º).

Desde que emigró a Rusia el exjugador de los Tuzos del Pachuca suma 13 cotejos como elemento del Dinamo Moscú, 9 de liga y 4 de copa, aunque solo lleva dos goles, ambos en al competencia local, y una asistencia, en el torneo copero.

¡Gol de Chávez!



🇲🇽🫶🏻Nuestro mexicano marcó segundo gol con el Dinamo.



