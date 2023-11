Selección Mexicana: Julián Quiñones lanza mensaje para ganarse el corazón de los aficionados del Tricolor

Julián Quiñones recibió su primer llamado en una convocatoria de la Selección Mexicana y de inmediato dejó en claro su compromiso con el Tricolor, ya que aseguró que viene a “partirse la madre” y ayudar al cuadro nacional a cumplir sus metas.

El delantero del América podría debutar como jugador azteca en la serie de Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Honduras, el próximo 17 y 21 de noviembre, compromisos que darán boleto de manera directa a la Copa América 2024.

"No vengo a que la Selección se acostumbre a mi estilo de juego, yo vengo acá a aportar. Vengo a adaptarme al estilo de juego de la Selección. Voy a aportar mi talento y mi voluntad para que el equipo pueda ganar partidos y esté jugando bien. Aportándole mucho al equipo, tanto en ataque como en defensa, partiéndome la madre por mis compañeros; a eso vine", dijo el jugador.

Julián Quiñones recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana. Foto: X de la Selección Mexicana @miseleccionmx

El goleador colombiano naturalizado mexicano sabe que sus actuaciones serán muy observadas, por lo que planea dar todo su esfuerzo en defensa y sus mejores virtudes en ataque, así lo dio a conocer en charla con TUDN.

Luego de completar su proceso para obtener la nacionalidad mexicana, Quiñones está listo para hacer su debut con el Tricolor y será en partidos oficiales de Fecha FIFA. El exjugador del Atlas formará una delantera temible en el cuadro que comanda Jaime Lozano.

Julián Quiñones comparte convocatoria con Santiago Giménez, Henry Martín y Raúl Jiménez, dejando una gran abanico de oportunidades para ver a dos o hasta tres de estos delanteros junto en el eje del ataque de la Selección Mexicana.

Jaime Lozano pensó en dejar el futbol tras este momento

Jaime Lozano hoy en día es el entrenador de la Selección Mexicana, pero reveló que estuvo tentado a abandonar el deporte cuando en 2006 Ricardo Antonio La Volpe lo dejó fuera de la convocatoria del Tricolor para la Copa Mundial de Alemania.

Jaime Lozano, en entrevista para Hugo Sánchez Presenta, rememoró aquel amargo recuerdo. "Quedar fuera fue muy duro, porque no quería seguir en futbol. Tenía 26, 27 años", reveló el Jimmy.

"Estaba en Celaya cuando tú vienes a Pumas de regreso y desde Celaya en el 2002 me propuse estar en el Mundial de 2006 y todos los días me desperté pensando en estar en ese mundo. Todo. No hubo un solo día en esos cuatro años y medio que no fuera mi pensamiento: voy a estar en 2006 y creo que alcancé un nivel importantísimo gracias a toda la gente que me pude rodear y que me tocó en el camino y quedar fuera fue muy duro, porque no quería seguir en futbol. Tenía 26, 27 años", dijo.

Jaime Lozano levanta el trofeo de la Copa Oro 2023 Foto: Twitter @miseleccionmx

