Selección Mexicana: Jaime Lozano pensó en dejar el futbol tras este doloroso y recordado momento

Jaime Lozano hoy en día es el entrenador de la Selección Mexicana, esta semana buscará dar el primer paso para llevar al Tricolor a la Copa América 2024, gozando de un gran presente, pero en 2006 el exjugador vivió una situación que lo hizo pensar en dejar el futbol de lado.

El exfutbolista, surgido de la cantera de los Pumas de la UNAM, reveló que estuvo tentado a abandonar el deporte cuando en 2006 Ricardo Antonio La Volpe lo dejó fuera de la convocatoria del Tricolor para la Copa Mundial de Alemania.

Jaime Lozano, en entrevista para Hugo Sánchez Presenta, rememoró aquel amargo recuerdo. "Quedar fuera fue muy duro, porque no quería seguir en futbol. Tenía 26, 27 años", reveló el Jimmy.

El "Bigotón" dirigió a México en la Copa del Mundo 2006 Foto: Mexsport

"Estaba en Celaya cuando tú vienes a Pumas de regreso y desde Celaya en el 2002 me propuse estar en el Mundial de 2006 y todos los días me desperté pensando en estar en ese mundo. Todo. No hubo un solo día en esos cuatro años y medio que no fuera mi pensamiento: voy a estar en 2006 y creo que alcancé un nivel importantísimo gracias a toda la gente que me pude rodear y que me tocó en el camino y quedar fuera fue muy duro, porque no quería seguir en futbol. Tenía 26, 27 años", dijo.

Ni sus grandes actuaciones con la Selección Mexicana, ni su gran nivel en su club le dio un lugar a Lozano en la convocatoria del Bigotón. Su desilusión fue tal que por meses no pudo sacarse ese momento de la cabeza.

"Me costó dos meses poder dejar a un lado el duelo de mi pensamiento era me falló el futbol y hasta que vi que el futbol no me había fallado, que al final una persona no confió en mí en ese momento y que todo un país confiaba en mí y eso era más importante para mí. Entonces, cambié el chip y afortunadamente a los dos meses que yo no sabía qué hacer. Y después, afortunadamente vinieron todavía cosas muy bonitas", apuntó.

En otro temas, el ahora entrenador de México habló sobre su relación con Gerardo Tata Martino, quien fue técnico del Tricolor en la Copa del Mundo Qatar 2023 y que mantuvo comunicación constante.

Jaime Lozano da indicaciones durante el amistoso entre México y Ghana, el pasado 14 de octubre. Foto: Mexsport

"Fue muy abierto conmigo y con mi cuerpo técnico, pero más que una colaboración, me preguntaba por algún jugador y le comentaba lo que veía, pero no no diría que fue un apoyo como tal, porque un apoyo para mí está más dentro del cuerpo técnico. Sin embargo, había muy buena relación, mucha comunicación de verdad", dijo.

"Antes de hacer cada lista, me decía mira, yo voy a utilizar estos jugadores para que tú también sepas y no convoquemos a lo mismo. Cada previo a cada fecha FIFA era sentarse con él, con el mismo Gerardo Torrado y platicar de cuáles iban a ser las listas para para más o menos tener este claro las cosas ya como aficionado", agregó.

aar