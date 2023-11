América: Alexis Sánchez quiere jugar en el América y ya lo dejó muy claro con contundente respuesta

El delantero chileno Alexis Sánchez tiene 34 años de edad y el retiro no luce cercano, pues actualmente juega con el Inter de Milán, aunque lanzó un poderoso guiño para el América que sin duda ilusionará a los aficionados de las Águilas.

En entrevista con su compatriota Iván Zamorano para TUDN, el ariete del cuadro italiano confesó que quiere jugar con el Club América porque le gusta la pasión que hay en la Liga MX.

"Sí, me gustaría (jugar en México), el otro día estaba hablando con un amigo, no sé, me llama la atención, porque hay equipos en México que son apasionados, van por su club y todas esas cosas, me gustaría, no sé cuándo", dijo Sánchez.

A continuación el exjugador del Futbol Club Barcelona indicó que le gustaría vestir la playera azulcrema, pues el cuadro de Coapa, el más ganador del futbol mexicano, es el que más le llama la atención, además que su compañero de selección Diego Valdés le ha contado buenas cosas.

"No lo sé (en qué equipo). Hay varios que conozco, Pachuca, América, me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés", dijo el jugador nacido en Tocopilla, Chile.

Si el fichaje con el América no se puede materializar, a Alexis Sánchez le gustaría probar con una liga que poco a poco se pone en el panorama de los amantes del futbol, la Major League Soccer (MLS), que tiene plazas muy llamativas para los jugadores como Los Ángeles o Miami.

En Florida, con el Inter Miami, juega el astro argentino Lionel Andrés Messi, que podría ser otro destino para Alexis Sánchez, que por el momento se encuentra enfocado con el Inter de Milán, que está teniendo una buena campaña en la Champions League.

"Me gustaría también, otra cultura, otro idioma que me gustaría perfeccionar el inglés, me gustaría vivir en Los Ángeles, Miami, no lo sé, no lo tengo nada concreto ahora, estoy enfocado en Champions con el Inter y hacer lo mejor posible".

América avanza a Liguilla como líder del Apertura 2023

El Apertura 2023 llegó a su final y con ello ya se conoce a los clasificados a la siguiente ronda del campeonato y al Play-In, a pesar de que se dispute hasta dentro de 15 días, por la Fecha FIFA.

América, Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas y Puebla son los equipos que ya están en los cuartos de final, mientras que en Play-In están San Luis, León, Santos y Mazatlán.

Las Águilas avanzaron a la Liguilla de la Liga MX como el mejor equipo de la fase regular del Torneo Apertura 2023 con 40 puntos, producto de 12 victorias, cuatro empates y tan solo una derrota, que fue en la Jornada 1 del certamen.

La buena racha del Club América podría acelerar la salida de algunos jugadores a Europa Foto: Mexsport

El primer duelo confirmado para los cuartos de final fue el que sostendrán las Chivas y Pumas, que curiosamente se enfrentaron en la última jornada del certamen en su fase regular, con victoria por 1-0 de los universitarios.

Otro cruce de cuartos de final que se definió fue el Tigres vs. Puebla, equipo que sacó un gran resultado en el Estadio Azteca, pues tras vencer al Cruz Azul por 2-1 capturaron el sexto lugar general del Apertura 2023 y aseguraron su boleto a los cuartos de final de manera directa.

