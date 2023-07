Madre de Antonio de Nigris revela al culpable de la muerte del 'Tano'; "Qué crueldad jugar con eso"

Leticia Guajardo, mamá de los hermanos De Nigris, hizo una sorprendente revelación acerca de la muerte de Antonio, quien falleció en noviembre del 2009 en Grecia.

De acuerdo con Guajardo, al 'Tano' se le detectó un problema en el corazón cuando llegó al AE Larisa del balompié helénico, pero el mismo fue ignorado.

"Mi hijo tenía una enfermedad en el corazón. Mi hijo, desde los ocho años, era campeón nacional de tenis, era campeón de 12 y de 14, siempre fue impresionante en todo y, obviamente, cuando se fue en junio, se hizo un examen y ahí sacó que tenía mil triglicéridos y 800 de colesterol, a los 31 años, obviamente, es una bomba de tiempo", comentó la madre de Antonio de Nigris en entrevista con Multimedios.

Leticia Guajardo agregó que a pesar del problema cardiovascular que padecía, el 'Tano' recibió el alta médica para poder jugar en Grecia, negligencia que considera que derivó en el deceso del exgoleador.

"Mi hijo se tomó el examen y me habla el de los seguros y me dice que no pasó, 'pero no es algo de lo que se puede morir, pero sí se debe atender porque, si no, sí se va a morir'. Voy con el cardiólogo y le manda una carta para que jugara y al mes se murió", profundizó.

Mamá del 'Tano' dice el nombre del doctor de la negligencia

En la misma entrevista, Leticia Guajardo dio a conocer que el doctor Mario Benavídez fue el responsable de que la vida de Antonio de Nigris acabara a sus 31 años de edad.

"Se adelgazó impresionante y todo, pero qué crueldad jugar con eso, él nunca tuvo hijos. El doctor Mario Benavídez, me quitaste a mi hijo. Hay muchas cosas mal en esta vida y me enoja mucho que esto no se diga", concluyó la madre del exfutbolista de Monterrey y América, entre otros clubes de la Liga MX.

Poncho de Nigris llora al recordar al 'Tano'

En noviembre próximo se cumplirán 14 años de la muerte del exgoleador Antonio de Nigris, uno de los hermanos de Poncho de Nigris, miembro del Team Infierno en La casa de los famosos México.

El conductor y actor fue parte de una dinámica que le hizo recordar al mayor de los hermanos De Nigris, pues le llevaron un álbum de fotografías familiar y al ver al 'Tano' le ganó el llanto.

"Una parte de él vive en mí, me dejó su corazón", señaló Poncho visiblemente conmovido en esta dinámica de La casa de los famosos México.

