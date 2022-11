Martino confía en fortaleza del grupo

Después de varios días, el director técnico Gerardo Martino volvió a hablar con los medios de comunicación, ya en Qatar, donde aseguró que México es una selección fuerte al interior del grupo, esto en alusión a las críticas de un sector de la afición.

“Lo que siempre tratamos de hacer es que estemos todo un país en la misma sintonía y en el mismo objetivo. Tratamos de hacernos fuertes en nuestro ámbito, con el staff y los jugadores. Esta Selección es muy fuerte de las puertas hacia adentro, no sé si lo que pasa afuera nos hace más fuertes, pero sí hacia adentro”, comentó el Tata en conferencia de prensa.

En el mismo tenor, Martino atribuyó un poco de la desconfianza de la gente a la prensa, al considerar que no ha resaltado los buenos momentos que México ha tenido bajo su gestión.

“No puedo en el micrófono entusiasmar a la gente y lo hacemos trabajando para este proyecto. La gente se debe sentir identificada con este equipo y es nuestra responsabilidad, pero también me gustaría saber cuál fue el papel de ustedes (los medios), ya que también ha habido buenos momentos con este equipo”, ahondó.

Por otra parte, Gerardo Martino aseguró que ya definió con qué delantero disputará el tricolor su primer compromiso en la Copa del Mundo Qatar 2022, aunque no quiso revelar de quién se trata.

“No daré el equipo hasta antes del partido, ya tengo definido al 9. Esperé para dar la nómina hasta la fecha límite de FIFA porque para qué darla antes, ¿qué hubiese pasado si la daba antes y se me lesionaban cuatro jugadores?”, indicó el timonel argentino, quien tiene como principales opciones a Rogelio Funes Mori y Henry Martín, ambos por encima de Raúl Jiménez, quien lo más probable es que ingrese de cambio, debido a que apenas se recuperó de una lesión.

El timonel rosarino se dio tiempo para llenar de halagos al mediocampista Luis Chávez, quien el mes pasado fue campeón de la Liga MX y está a las puertas de disputar su primer Mundial, a pesar de que es de los jugadores con menos experiencia como seleccionado, al registrar 611 minutos en nueve compromisos.

“Está porque ha hecho una gran temporada en todo el año; juega en un gran equipo. Él no necesita tener muchos partidos en Selección para poder iniciar una Copa del Mundo”, resaltó el Tata.

Quien también habló ante los medios fue el portero tapatío Guillermo Ochoa, quien salió en defensa de Raúl Jiménez por las fuertes críticas y burlas de las que ha sido objeto de un sector de aficionados.

“Lo he visto muy bien en los entrenamientos, lo he visto trabajando cosas extra. Por ahí se es injusto muchas veces con él. Toman cinco segundos de un video y dicen que no está bien y ni siquiera tienen la información necesaria para poder informar de lo que pasa. Eso es triste, eso es injusto con Raúl”, mencionó el cancerbero del América, para quien Qatar 2022 es su quinta justa mundialista, pero su tercera como titular tras ser suplente en las justas de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Precisamente en alusión a estar por quinta ocasión en la máxima competencia futbolística, Ochoa Magaña tiene la expectativa de que en tierras orientales México llegue más allá de los octavos de final.

“Quiero que este sea distinto y que sea el mejor de todos, en base a eso hay mucha gente joven que no ha tenido experiencia en mundiales, no es fácil afrontarlo”, subrayó el experimentado arquero de 37 años.

El tricolor accedió a Qatar 2022 al finalizar segundo en la eliminatoria de Concacaf con 28 puntos, misma cifra que cosechó Canadá, que se quedó con el primer puesto por su mejor diferencia de goles.