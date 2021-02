"Matador" Hernández y Duilio Davino llegan a los golpes en plena concentración (VIDEO)

Para nada es un secreto que en los equipos de futbol hay ocasiones en las que las tensiones del vestidor se hacen más grandes. Recientemente se dio a conocer que el "Matador" Hernández y Duilio Davino llegaron a los golpes en plena concentración.

El mismo "Matador" Hernández dio a conocer en un video con El Escorpión Dorado que en un interescuadras terminó enojado y llegando al hotel le pidió que "se aventaran un tiro".

“Fuimos a jugar a Brasil y en el interescuadras yo estaba de suplente y (Duilio) me hizo una falta, yo andaba de amargo y aparte enojado porque no me había metido Manolo (Lapuente)”, dijo Hernández.

“Me hago con palabras con Duilio y me quedé muy caliente. Entrenamos, llegamos al hotel, nos bañamos, a las ocho cenamos, a las 7:30 voy y le toco al cuarto. Abre y me dice: ‘¡qué onda compirri!’. Y le digo ‘qué onda compirri ¿nos echamos un tiro o que?’ y me dice: ‘va’”, reveló.

Finalmente, aseguró que hoy en día son grandes amigos y hasta dijo que cuando se reúnen cuentan esa historia a sus amistades.

rmp