Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos llegan a los golpes por una lucha de egos (VIDEO)

Dos de los jugadores más emblemáticos del futbol mexicano son Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos, ambos están llenos de anécdotas y hay una que es muy recordada por los integrantes de la Selección Mexicana de Francia 1998.

En una charla con TUDN, el exdefensor y capitán del Tricolor, Claudio Suárez recordó que previo al duelo contra Holanda, Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos se enfrascaron en una discusión que llegó a los golpes.

"(Fue) cuando salimos de la concentración del hotel para ir para el estadio en el autobús. Había buena química de todos, nos llevábamos súper bien, pero las bromas de Cuauhtémoc (Blanco), Jorge (Campos), 'Cabrito' Arellano, (Germán) Villa", recuerda "El Emperador".

El exjugador de los Pumas, Chivas, Tigres, entre muchos otros resaltó que tanto Blanco como Campos estaban repartiendo autógrafos y después comenzaron a bromear en quien era el ídolo de quién y de ahí nadie supo como sucedió, pero empezaron los golpes y todos corrieron a separarlos.

"Había aficionados para despedirnos, alentarnos y todo, sales y el autógrafo, te dan el plumón. Cuauhtémoc y Jorge se quedan con un plumón en la mano, se suben, y empiezan: ‘A ver, te voy a dar tu autógrafo, yo soy tu ídolo y no sé qué’. Y juegan a las espaditas y no sé qué, cuando de repente vemos un ‘chin.. tu ma...’ y '¡bam, pum! Se prenden a agarrarse a golpes' Todos brincamos: 'Espérense, cabr....' y no sé qué", relató Claudio Suárez.

México logró clasificar a los octavos de final del Mundial de Francia 1998, pero lamentablemente perdieron ante Alemania y se quedaron con la ilusión del quinto partido.