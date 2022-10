Verstappen logra el bicampeonato

La victoria en el Gran Premio de Japón derivó en el segundo título mundial de Fórmula 1 (F1) para el neerlandés Max Verstappen, quien defendió con éxito su coronación del año pasado.

La polémica apareció en el Gran Premio de Japón, cuando al finalizar la carrera el neerlandés declaró que le hubiera gustado salir campeón en tierras niponas y segundos más tarde le dijeron que se había coronado.

La carrera se suspendió por más de dos horas, lo que confundió a todos, pues se pensaba que no se le entregarían los puntos completos y así no saldría campeón, pero al final aclararon que se suspendió por bandera roja y no por tiempo, lo que provocó que sí le otorgaran las 25 unidades y con eso se quedara con el título.

El volante de la escudería Red Bull, quien debutó en el serial en la temporada del 2014 con Toro Rosso, une su nombre a los de Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen y Fernando Alonso, quienes también se coronaron un par de veces en la F1.

El más reciente de ellos con dicho logro había sido el asturiano Fernando Alonso, quien en el 2005 y 2006 acabó líder en el campeonato de pilotos con Renault.

Antes de este bicampeonato en la F1, Max Verstappen venía de dos campañas seguidas acabando en la tercera posición, las del 2019 y el 2020.

Ahora, el oriundo de Hasselt ha comenzado un nuevo reinado en la F1 en detrimento del británico Lewis Hamilton, quien comparte el primer puesto en la lista de los máximos ganadores con el alemán Michael Schumacher, ambos con siete trofeos.

El neerlandés se había disculpado con el público a través del sistema de megafonía del circuito nada más terminar la carrera.

“Obviamente el campeonato no llegó en esta ocasión”, dijo tras ganar su doceava carrera de la temporada.

Unos segundos después, la cobertura televisiva le declaró campeón. Sus amigos y mecánicos del equipos empezaron a abrazarle.

“Una vez que crucé la meta, estaba como ‘OK, fue una carrera increíble, buenos puntos de nuevo, pero no campeón del mundo todavía’”, dijo el piloto de 25 años.

“No me importa que haya sido un poco confuso”, añadió. “En realidad me parece divertido”.

Verstappen conquistó su primer título el año pasado, el cual se definió en la última carrera en Abu Dabi. El siete veces campeón Lewis Hamilton dominaba la carrera hasta que el ingreso del auto de seguridad provocó una secuencia de eventos sin precedentes cuando el director de carreras, Michael Masi, despedido posteriormente, ordenó un reinicio.

Verstappen rebasó a Hamilton para ganar la carrera y su primer título. Mercedes apeló ante la FIA, pero finalmente Verstappen acabó siendo proclamado como campeón mundial.

Los dos títulos de Verstappen indican un cambio de guardia en la F1, incluso si dos coronaciones serán recordadas por sus polémicos desenlaces.

Mediante sus redes sociales el piloto mexicano se pronunció sobre estos dos hechos. Checo comentó sobre la victoria de su compañero de Red Bull: “¡Felicidades, campeón! Max Verstappen. Campeonato bien merecido. ¡Me siento muy orgulloso de ti y qué manera de hacerlo, frente a nuestra carrera de casa de Honda!”, felicitó Pérez Mendoza al neerlandés.