Entre más me chingan, más me crezco: Ana Guevara

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, habló sobre la polémica que desencadenó su fotografía en un restaurante en Francia, durante los Juegos Olímpicos de París 2024, así como su gestión al frente de la dependencia, y sentenció: “Entre más me chingan, más me crezco”.

En relación a sus polémicas sobre gastos como vuelos y comidas en restaurante en París, la exvelocista aseguró: “Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana”.

“No tengo marido, ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo ganó debidamente y honradamente lo puedo gastar como yo quiera”, agregó Ana Guevara, quien ofreció una conferencia de prensa en donde dio el balance de su gestión al frente de la Conade.

La mandamás del ente rector del deporte mexicano aseveró que se le ha tratado de desprestigiar, no sólo por el costoso vuelo de avión de ida y regreso a Francia, sino por todo su trabajo, a lo que reaccionó con palabras fuertes.

“Entre más me chingan, más me crezco, y ése ha sido mi mensaje para todo el equipo. Siguen diciendo mentiras, sigo esperando que me traigan impreso lo que me dicen, no hay averiguación en la fiscalía, no hay nada”, comentó.

No hemos dejado a nadie atrás en los apoyos. No porque una disciplina se encuentre en una controversia con su Federación Internacional, significa que el deporte nacional esté controvertido

Ana Guevara, Titular de la Conade

Sobre su presencia en París para los Juegos Olímpicos, la dirigente agregó que “ningún chile les embona; si voy, por qué voy, y si no, por qué no”, además que si no se le vio en las competencias de los atletas mexicanos es porque no quería desconcentrarlos y porque su acreditación no le permitía salir de las gradas.

“Los medios trataron de desinformar; no hacen otra cosa que desprestigiar nuestra presencia en el evento. Les recuerdo que mi acreditación no tenía acceso a donde estaban los deportistas, era de gradas. Los deportistas saben que no es mi papel el hostigarlos ni generarles expectativas”.

La medallista en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, también indicó que contrario a lo que se dice, se ha dedicado a entregar resultados y trabajar en beneficio del deporte mexicano.

“Que el tiempo se encargue de contestárselas, mientras tanto, nos ocupamos por dar resultados y tengo toda la satisfacción de poder decir, entregamos y cumplimos gracias a todos”, apuntó sobre la controversia con los deportes acuáticos, en especial con el equipo de nado sincronizado.

En otro orden de ideas, la titular de la Conade aseguró estar orgullosa, mas no satisfecha con el trabajo no sólo de los medallistas, sino de los 109 atletas que participaron en la justa.

“Me siento muy orgullosa del papel desarrollado durante todo el evento. Llegaron todos preparados, es un resultado que cumple con las expectativas”, comentó la exvelocista.

La exatleta también reveló que la Conade le entregará un premio económico a los medallistas, independientemente del bono que dará el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Son dos cosas distintas, el premio que entregará el presidente a los deportistas es un estímulo extraordinario, el cual no obra dentro del presupuesto de la institución y los montos definidos los estipula la propia Presidencia”, señaló.

Ana Guevara también dijo que el taekwondoín Carlos Sansores fue uno de los que quedó a deber en París 2024.

“Carlos Sansores venía de ser campeón del mundo y no vimos a un campeón del mundo en el tatami”, indicó.