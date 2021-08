"Me voy pleno", dice Rommel entre llanto y aplausos

El fin de una era llegó para la disciplina de clavados en México y para el deportista Rommel Pacheco Marrufo, quien después de culminar en el sexto sitio en la final de trampolín de 3 metros, durante su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, se despidió de la disciplina, tras 28 años de carrera deportiva.

Luego de ejecutar el último clavado, que le valió su calificación más alta, Rommel Pacheco fue despedido entre aplausos de los entrenadores, clavadistas y jueces; un momento emotivo que vivió al lado de su mentora Ma Jin, quien le dijo adiós entre lágrimas y con un abrazo. Rommel Pacheco no fue el único clavadista que le puso fin a su carrera, pues el japonés Ken Terauchi, de 40 años de edad, también decidió despedirse de las justas olímpicas y fue ovacionado por los asistentes a la fosa de clavados.

Pacheco se abrazó con su entrenadora, Ma Jin, y agradeció a sus compañeros de profesión y a los entrenadores por las ovaciones. Foto: Reuters

En esta instancia, obtuvo calificaciones de 83.30, 63.00, 73.10, 79.20, 33.25 y 96.90, tras seis rondas de clavados, que le dieron un total de 428.75 y que lo ubicaron en el sexto sitio de la prueba, para de esta manera poner punto final a su carrera, en el mejor escenario para el deporte amateur, en unos JO.

El podio olímpico quedó conformado por los chinos Xie Siyi y Wang Zongyuan, que ganaron oro y plata, respectivamente. El bronce fue para el británico Jack Laugher.

Pacheco se abrazó con su entrenadora, Ma Jin, y agradeció a sus compañeros de profesión y a los entrenadores por las ovaciones. Foto: Mexsport

“Me voy feliz, contento, satisfecho, me hubiera encantado la medalla, pero me voy feliz con el cariño de la gente, no sólo de México, sino también de la familia de los clavados, entre el aplauso de la gente, de los entrenadores, de los jueces, de los demás deportistas, son 28 años haciendo clavados y de verdad que me voy feliz; en mí no queda nada, me voy pleno y me voy contento”, dijo Pacheco.