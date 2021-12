“La medalla olímpica es un orgullo y una gran responsabilidad”

La madrugada del pasado 24 de julio, Luis Abuelo Álvarez y Alejandra Valencia conquistaron la medalla más rápida para México en la historia de unos Juegos Olímpicos, apenas en el primer día de competencia, al colgarse el bronce por equipo mixto en tiro con arco. En exclusiva con La Razón, el originario de Mexicali, Baja California, narra lo que significó ese importante momento y recuerda lo duro que fue no asistir a Río 2016.

También habla acerca de sus compromisos para 2022 y de cómo visualiza su proceso hacia París 2024, que sería su tercera participación en el magno evento deportivo.

¿Cómo calificas tu desempeño en 2021? Bueno, creo que fue un año bastante pesado, pero a fin de cuentas se logró el objetivo de tener una medalla olímpica. Considerando todo lo que se vivió desde el año pasado por el retraso de los Juegos Olímpicos, la crisis global por la pandemia, fue un buen desempeño, pero hay áreas de oportunidad que hay que atacar.

¿Cuáles son las cosas que quieres mejorar? Lo físico, táctico, mecánico, técnico, mental, emocional, psicológico. Todos los días entreno y el objetivo es mejorar, ése es el enfoque, cada área con su especialista adecuado.

¿Qué significado tiene para ti el bronce obtenido en Tokio? Es un sueño hecho realidad, un orgullo y un privilegio muy grande, pero, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Lo único que quiero es trabajar todos mis áreas de oportunidad para en un futuro poder con esa responsabilidad, porque una de dos, o se me va a aplaudir o se me va a juzgar por mi rendimiento. También es un respiro después de tantos años de estar entrenando, de estar en el deporte, es algo muy bueno y estoy muy agradecido de que se hayan hecho los Juegos y con mi compañera Alejandra Valencia; creo que vamos por buen camino.

Los años han pasado y he agarrado experiencia, he vivido cosas muy buenas y otras no tanto. Creo que estoy entrando a una etapa de madurez muy importante en un arquero. Muchos deportes tienen la preocupación de la edad cuando llegan a los 30 años, pero en el tiro con arco hay mucho longevo

¿Qué consideras que fue lo que más aprendiste en Londres 2012 para subirte al podio en Tokio? Londres fue algo muy especial por ser mis primeros Juegos Olímpicos, y estoy muy agradecido con mis compañeros de equipo de ese entonces, que fueron René Serrano y Eduardo Vélez, además de Aída Román y Mariana Avitia, pero era el novato y en Tokio me tocó ser el de la experiencia, aunque Alejandra tiene un poco más de tiempo en selección nacional, pero sobre todo en el equipo, me pesó mucho que el equipo no haya clasificado a Tokio, porque me tocó ser el grande. Río 2016 fue una de mis etapas más difíciles de mi vida deportiva por no asistir a los Juegos, después de haber ganado Centroamericanos y Panamericanos, y ni siquiera haber participado fue complicado, pero los años han pasado y creo que estoy entrando a una etapa de madurez muy importante en un arquero.

¿Cómo visualizas tu proceso hacia París 2024? Creo que lo importante es seguir adelante, no he parado con mis entrenamientos, entreno lo mismo que previo a Tokio, sigo preparándome física, técnica y mentalmente, al final de cuentas el proceso se tiene que vivir, espero seguir aprendiendo y afrontando las consecuencias de mis actos, porque de eso se trata el deporte y la vida, responder de la mejor manera ante cualquier situación que se presente y adaptarse.

¿Te ves con una presea de oro en París 2024? Yo creo que todos los deportistas del mundo nos vemos con una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, pero desafortunadamente solamente hay una. Lo que quiero es tirar, disfrutar cada entrenamiento, cada flecha y hacer lo que sé, no hacer de más ni de menos y creo que si se confía en el trabajo que se hace en la preparación y en el proceso, las cosas van a salir bien y si no, pues ni modo, creo que el tiempo nos pone a cada quien en el lugar en el que debemos estar.

¿Qué le dices a la gente que quiere dedicarse al tiro con arco? A cualquier niño, adolescente o adulto que se quiere dedicar al deporte, a estudiar, emprender o cualquiera que sea su objetivo que nunca desistan, creo que eso es algo muy importante, a veces las cosas no salen como uno planea, pero el seguir adelante nos va a llevar a cumplir nuestras metas y sueños, y respetar a los demás.

¿Quién te inspiró para dedicarte a esta disciplina? Es algo muy gracioso porque me gusta el tiro con arco desde que tenía 4, 5 años, y creo que mi primer acercamiento fue una película de caricaturas de Disney, la de Robin Hood, la veía mucho. Una de mis grandes inspiraciones para ya practicarlo fue el Juego de Zelda, lo jugaba en el Nintendo 64. Y después, gracias a un plan de detección de talentos del Instituto del Deporte de Baja California se abrió la disciplina de tiro con arco y entré. Al principio quería practicar, pero poco a poco me adentré en las competencias municipales, estatales, olimpiadas nacionales y cuando decidí que quería ir a unos Juegos Olímpicos fue cuando estaba en la prepa y llegué al CNAR de la Ciudad de México en 2009, ahí conocí lo que es el alto rendimiento.

¿Cuáles son tus principales compromisos en 2022? Tengo el nacional de exteriores, los selectivos, las competencias en las que buscaré pases a Centroamericanos y Panamericanos. En 2022 iban a ser los Centroamericanos, pero se pasaron a 2023, por lo que ése será un año muy pesado, con Centroamericanos, Panamericanos y Campeonato Mundial para conseguir las plazas olímpicas para París. En 2022 podré entrenar mucho y explotar muchas habilidades, darme el lujo de probar cosas que en otros años era imposible. El nacional es en enero, la competencia para los pases rumbo a Centroamericanos es en marzo y la que da los boletos a Panamericanos es en octubre, noviembre. También seguir preparándome académicamente, quizá entrar a alguna maestría, estudiar es una parte importante.