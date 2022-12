“Un mero adiós nunca será suficiente”

El deceso de Pelé conmocionó al mundo del futbol a nivel global. Jugadores, exfutbolistas, periodistas y demás personalidades lamentaron la muerte de O’Rei en las redes sociales, donde le dedicaron emotivas palabras al mítico exgoleador brasileño.

El Santos de Sao Paulo, donde Pelé debutó e hizo gran parte de su exitosa carrera, subió una imagen de la corona de un rey y abajo puso los años de nacimiento y muerte de su exdelantero, publicación que acompañó con la palabra Eterno.

Emotiva despedida

La Confederación Brasileña de Futbol publicó una fotografía en blanco y negro de Edson Arantes do Nascimento celebrando un gol con la Verdeamarela, la cual está acompañada del texto REI PELÉ y tres coronas, que hacen alusión a las tres Copas del Mundo que conquistó, logro que nadie más ha conseguido hasta la fecha.

Qué privilegio venir después de ti, amigo mío. Tu talento es una escuela por la que todo jugador debería pasar. Su legado trasciende generaciones. Y así es como vivirás. Siempre te celebraremos

Ronaldo, Exfutbolista brasileño

Neymar se deshizo en elogios hacia su compatriota y resaltó que Pelé cambió la historia del balompié para la posteridad. “Antes de Pelé, 10 era sólo un número. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida.Pero esta frase, hermosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el futbol era solo un deporte. Pelé lo ha cambiado todo. Él convirtió el futbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, negros y principalmente: Dió visibilidad a Brasil. ¡El futbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanece.¡¡Pelé es PARA SIEMPRE!!”, compartió Ney en Instagram.

El portugués Cristiano Ronaldo también se pronunció ante la triste noticia con un más que sentido texto en Instagram, en el que se rindió al histórico delantero.

Emotiva despedida

“Un mero ‘adiós’ al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del futbol. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del futbol”, publicó CR7.

El argentino Lionel Messi, quien el pasado 18 de diciembre levantó por primera vez en su carrera la Copa del Mundo, también se despidió de la estrella originaria de Três Corações, Minas Gerais, con un breve mensaje con dos fotos en las que sale acompañado de la leyenda. “Descansa en paz, Pelé”, fue el mensaje de La Pulga.

Emotiva despedida

“El rey nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. RIP REY”, escribió por su parte el francés Kylian Mbappé, el líder de goleo en Qatar 2022.

José Ramón Fernández, el máximo referente del periodismo deportivo en México, también se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter, donde se refirió a O’Rei como el más grande y el mejor de todos los tiempos.

“Muere el más grande, el más completo, el único, el mejor… El Rey! Gran amigo, sencillo, humano y cariñoso, y también el DIOS DEL FUTBOL. Hasta siempre entrañable Pelé”, escribió el integrante de ESPN.

Emotiva despedida

Tampoco faltaron condolencias de astros en otras disciplinas, como la del tenista español Rafael Nadal, quien lamentó no haber podido ver jugar al también exfutbolista del New York Cosmos.

“Hoy se vuelve a ir un grande del deporte mundial. Un día triste para el mundo del futbol, para el mundo del deporte. Su legado siempre quedará. No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el Rey del futbol”, fue el mensaje del ganador de 22 torneos de Grand Slam.

Pelé también tuvo un paso por el séptimo arte al aparecer en películas como Escape a la victoria (1981) y Once más uno (1983), aunque su andar en el cine comenzó con el documental El Rey Pelé, producido por el argentino Carlos Hugo Christensen en 1962.