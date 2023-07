Messi gana dos juegos con Inter Miami en cinco días

Sin duda la llegada de Lionel Messi al futbol de Estados Unidos fue lo mejor que pudo pasar y más para un torneo como la Leagues Cup, que no se puede ver por ningún lado y mucha afición si no fuera por el argentino no sabría que existía, pues solamente al ser televisado por Apple TV, provoca un menor número de aficionados atentos a los encuentros entre la Liga MX y la MLS.

Apenas en su segundo partido con el Inter Miami, Lionel Messi ya le dio dos victorias en menos de una semana, pues el viernes pasado vencieron al Cruz Azul en los últimos minutos con un golazo del actual campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y ayer derrotaron al Atlanta United con un doble de Leo y una asistencia que provocó que el partido terminara 4-0 y así conseguir su pase a la siguiente ronda.

El mundo esperó 94 minutos el viernes para que Lionel Messi lograra su primer gol con el Inter Miami en la MLS.

Ayer, en el duelo ante el Atlanta United, no hizo falta aguardar tanto. El astro argentino consiguió dos tantos en los primeros 22 minutos.

En su primer cotejo de inicio con su nuevo equipo, Messi recibió un pase de Sergio Busquets, quien también fue su compañero en el Barcelona.

El 10 de la selección argentina se escapó controlando el balón y envió un tiro al palo derecho, antes de aprovechar el rebote y marcar a los 8 minutos.

A los 22’, Lionel Messi amplió la ventaja de Miami a 2-0, con un servicio de Robert Taylor. Inter se fue al descanso con una ventaja de 3-0 tras un gol de Robert Taylor a los 44 minutos.

El comienzo de la aventura de Messi con Miami ha sido espectacular y aún falta, pues si en dos partidos ya suma tres dianas y sólo con Busquets, pues aún no llega Jordi Alba y faltan los anuncios de Andrés Iniesta y Luis Suárez para que se incorporen al cuadro de Florida.

Lionel Messi vive una fiesta en Estados Unidos, cada que el sudamericano toca el balón los aficionados se vuelven locos y no paran de gritar su nombre, hacerle cánticos y vitorear todas sus jugadas así pierda el balón, pues aunque suene raro, a los fanáticos no les importa, pero sí quieren hacerle sentir su cariño, pues es uno de los motivos por los que decidió ir a jugar a Estados Unidos, ya que en Francia no paraban de insultarlo y pedir su salida del PSG, pese a ser considerado uno de los mejores jugadores de la historia del balompié.

No solamente el argentino la está pasando de maravilla en la Florida, pues su familia también es arropada de la mejor manera y las pantallas del estadio no dejan de tomar a su esposa Antonella, quien en los dos partidos en los que ha jugado Messi ha acudido a ver acompañana de sus hijos y Leo les dedica la anotaciones.

Aún no se conoce al rival del Inter Miami, pero saldrá en los próximos encuentros de la Leagues Cup.

Monterrey y Tigres hacen su debut en torneo

Mucho se ha hablado de que los equipos mexicanos no están dando un buen papel en la Leagues Cup y en las redes sociales circulan diferentes imágenes y videos en los que se menciona que aún no llegan los poderosos de Liga MX.

Los Rayados chocan contra Real Salt Lake en punto de las 19:30 horas del centro de México, mientras que los de la Universidad Autónoma de Nuevo León enfrentan al Timbers a las 21:00.

Los cuadros regiomontanos son dos de las plantillas más caras de la Liga MX y, por lo mismo, se espera que sean los que den la cara por el futbol mexicano, ya que así como América y Chivas se consideran actualmente entre los poderosos, pues Cruz Azul y Pumas comienzan a perder peso, tras no conseguir buenos resultados ni poder levantar títulos en el certamen local y menos en los internacionales.

Por otra parte, ya salieron varios futbolistas mexicanos que quieren defender a la Liga MX, pero no solamente dentro de la cancha, sino también fuera de ella, pues reclaman que no es justo que los equipos de la MLS no viajen a México y que la Leagues Cup solamente se juegue en Estados Unidos.