Messi, el jugador con más partidos en LaLiga con el Barça

Con un penal en las postrimerías, el Cádiz sustrajo el empate 1-1 de visita al Barcelona para causarle a los catalanes un inesperado tropezón en la lucha por el título de la Liga española.

Cinco días después de perder 4-1 ante el Paris Saint-Germain (PSG) en la Liga de Campeones de Europa, el equipo de Ronald Koeman cedió dos puntos cuando el suplente Álex Fernández transformó un penalti a los 88 minutos, tras una falta cometida por Clement Lenglet sobre Rubén Sobrino, en una de sus escasas llegadas.

Lionel Messi parecía encaminar al Barcelona a una cómoda victoria al convertirse en el jugador azulgrana con más partidos en la Liga, con 506, superando a otro histórico como el mediocampista Xavi Hernández, quien se quedó con 505 encuentros mientras vistió la casaca culé.

Pero luego que el astro argentino marcó de penalti a los 32 minutos, el Barça no pudo capitalizar un sinfín de ocasiones de gol. Los azulgranas vieron rota una racha de siete victorias en la liga y quedaron con 47 unidades, ocho menos con respecto al líder Atlético de Madrid y a cinco del escolta Real Madrid.

“Duele muchísimo, porque después de la derrota del Atlético de Madrid teníamos una oportunidad para meternos ahí. Una jugada así, un penalti en el 90, perder dos puntos, pues es difícil de asimilar, y viniendo de donde venimos era muy importante para nosotros sumar los tres puntos”, dijo el zaguero barcelonista Gerard Piqué.

El Real Madrid fue el gran beneficiado de la fecha, acercándose al Atlético con su victoria a domicilio 1-0 al Valladolid. El Madrid ha disputado un partido más que el Atlético y el Barcelona.

Messi celebró su diana número 16 del torneo, al cobrar la pena máxima que recibió Pedro González Pedri en el área, para emparejar en la cima de goleadores al uruguayo Luis Suárez (Atlético). El Cádiz es el equipo 38 de 40 que ha enfrentado al que le marca en La Liga, teniendo pendientes al Xerez y Real Murcia.

El Cádiz, con 25 unidades, ocupa el lugar 14, puso fin a una racha de cuatro derrotas y le volvió a arrancar puntos a los azulgranas, a los que vencieron 2-1 en su duelo de la primera vuelta.

“Dejar escapar dos puntos que no podían perderse es muy decepcionante. Estoy muy, muy decepcionado. Quizá más que el martes, porque llevabamos, buena marcha en el campeonato, podíamos recortar distancias... No hemos encontrado muchos problemas en el juego y tienes que ganar. No hemos sabido sentenciar la victoria”, comentó en conferencia de confre Ronald Koeman, técnico blaugrana.

Lenglet intentó despejar un centro, pero le dio una patada a Sobrino que se marcó como penalti. Fue el único disparo a puerta por parte del Cádiz, que en sus anteriores cuatro duelos había encajado 15 dianas y marcado tres tantos.

La temporada del Barcelona entra en un difícil momento al tener la serie de Champions League muy cuesta arriba contra el PSG, al igual que su compromiso de semifinales de la Copa del Rey ante el Sevilla, en el que perdieron 2-0 en la ida.

Otro récord que se le puede sumar a Messi en el partido contra el Cádiz es que superó a Cristiano Ronaldo como el jugador con más goles anotados desde los 11 pasos, pues llegó a 72 y el portugués se quedó en 71, considerando que actualmente juega en la Juventus de Italia, pero no está descarto que en algún momento regrese a jugar a España.

Los próximos partidos del Barcelona son el miércoles 24 de febrero ante el Elche en duelo de LaLiga y el sábado ante el Sevilla de la misma competencia.

Su regreso a la Champions League es hasta el 10 de marzo en el Parque de los Príncipes ante el PSG en busca de otra remontada histórica.

Otro tema que se tendrá que resolver pronto es la renovación de Lionel Messi, la estrella ya no quiere ser culé.